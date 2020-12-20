أقوي كريم طبيعي بالكولاجين لشد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا والي الابد

أقوي كريم طبيعي بالكولاجين لشد البشرة يتم استخدام لبان الدكر في الكثير من المنتجات الخاصة بالعناية الجيدة للبشرة بعمق، وتحمل الكثير من الخواص المرطبة، حيث أنه يعمل على بناء خلايا صحية للبشرة، التي تعمل على التخلص من مشاكل البشرة المتعددة منها البثور وحي الشباب والندبات والرؤوس، السوداء، كما أنه يعمل على دعم خلايا الصحية، وتحمل خواص مضادة للشيخوخة ويعمل على مكافحة التهابات الجلد، وقد تم استخدامه منذ قديم الزمان، ويدخل بالعديد من مستحضرات التجميل الطبيعية الخالية تماماً من المواد الكيميائية، ونحن هنا اليوم لنوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة للحصول على كريم لبان الدكر المليء بالكولاجين الطبيعي. فوائد لبان الدكر للبشرة يقوم بتقشير خلايا الجلد الميت ويتم تجديدها كلياً مما يساعد على تفتيح الجلد وتنظيف المسام.

يعالج اسمرار البشرة بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس، مما يجعلها أكثر بياضاً وإشراقاً.

يساعد على تفتيح المناطق الحساسة والبقع الداكنة والتخلص من الكلف التي تعاني منه السيدات خلال فترة الحمل

يعالج اسمرار حول الفم بسبب ما تتعرض له البشرة من جفاف وتغير للجلد ويساعد على ترطيب البشرة.

والبقع الداكنة والتخلص من الكلف التي تعاني منه السيدات خلال فترة الحمل يعالج اسمرار حول الفم بسبب ما تتعرض له البشرة من جفاف وتغير للجلد ويساعد على ترطيب البشرة. يعمل على توحيد لون البشرة وتجعلها أكثر إشراق، وأكثر نعومة وترطيب.

من المنتجات الطبيعية الفعالة التي تعمل على شد البشرة طبيعياً لأنه مليء بالكولاجين الشي يقوم بشد الجلد وتنظيف مسام البشرة بعمق ويكافح علامات التقدم بالعمر والشيخوخة. طريقة عمل كريم لبان الدكر فوائد لبان الدكر للبشرة المكونات: كوب من الماء المغلي.

القليل من لبان الدكر.

عبوة من كريم الترطيب. طريقة التحضير: نقوم بوضع لبان الدكر في إناء عميق ويضاف لها القليل من الماء المغلي، ومن ثم نقوم بتغطية الوعاء، ويوضع جانباً لمدة لا تقل ثلاثة.

في إناء عميق ويضاف لها القليل من الماء المغلي، ومن ثم نقوم بتغطية الوعاء، ويوضع جانباً لمدة لا تقل ثلاثة. نقوم بتصفية الماء الذي ينتج من لبان الدكر، ومن ثم يقوم بإضافة الماء الناتج مع عبوة من كريم الترطيب، ويقلب بشكل جيد حتى أن تحصلين على قوام كريمي متجانس ويتم تطبيقه كل ليلة قبل النوم.

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