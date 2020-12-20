كيف تبدأ العام الجديد بطريقة مختلفة

يحب الناس البدايات الجديدة ، يشعرون بالراحة والتفاؤل دائما في شهر ديسمبر، يحبون ذلك الإحساس بأن بإمكانهم غلق صفحة قديمة في نهاية العام و فتح صفحة جديدة مليئة بالأحلام والأهداف والأماني في بداية العام الجديد.

كيف تحدد أهدافك في بداية العام الجديد

يصنع الكثير من الناس قائمة مليئة بالأهداف وأحيانا الأحلام في بداية العام الجديد، ولكن يتفاجئ معظمهم بمرور العام دون تحقيق أي هدف و يكون ذلك بسبب عدم تحديدهم لأهدافهم بطريقة صحيحة، حيث يجب أن تتصف الأهداف بالاتي :

يجب أن تكون الأهداف قليلة لا تتجاوز 4 أهداف.

يجب أن تكون الأهداف لها بداية و نهاية بمعنى أن تكون محددة بوقت معين تبدأ و تنتهي فيه.

يجب أن تتأكد أنها أشياء قابلة للتحقيق و ليست أحلام من المستحيل تحقيقها.

يجب أن تكون الأهداف واقعية من الممكن حدوثها.

يجب أن تكون الأهداف واضحة و مفصلة، و على سبيل المثال: إذا كان هدفك هو شراء سيارة في العام القادم يجب أن تحدد نوع و سعر و لون السيارة أيضا.

يجب أن ترتب أهدافك حسب أهمية تحقيق كل منهم بالنسبة لك.

يجب التركيز على هدف واحد أو اثنين بالكثير حتى لا تشتت و ترهق نفسك.

يجب أن تقيم نفسك و ما توصلت إليه في سبيل تحقيق تلك الأهداف بشكل مستمر.

يجب أن تكون أهدافك أمام عينك دائما في غرفتك أن تكتب ورقة على الحائط ، و على سبيل المثال : أن تعلق صورة للسيارة التي تتمنى شرائها.

6 أشياء عليك فعلها حتى تحقق أهدافك في العام الجديد :

بعد مرحلة ترتيب الأهداف بدقة، و التقييم الذاتي بشكل دائم لا يتجاوز الشهر، يجب أن يفعل الإنسان أِشياء تمكنه من مواصلة السعي لفترة طويلة بدون إرهاق نفسي، و من أهم هذه الأشياء :

يحتفل الشخص بأي إنجاز يحققه حتى و لو بطريقة بسيطة. يكافئ الشخص نفسه عند تحقيق إنجاز كبير أو الوصول لهدف معين. أن يكتب الشخص كل خطواته في رحلته لتحقيق هدفه، حتى يتذكر دائما أن رحلته تستحق العناء و أنه قريب من هدفه. يحسن علاقته مع الله ، و يدعي أن يوفقه في تحقيق هذا الهدف بشكل خاص. و يجب أن يحب الإنسان نفسه و يؤمن بها و بقدراتها، و أن يعرف قدراته أيضا و ينميها دائما. تخصيص وقت أخر كل يوم يفعل فيه الإنسان شئ يحبه و لا يضغط عليه بأي شكل كمشاهدة فيلمه المفضل أو قراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى.

كيف تستغل بداية العام لتصبح إنسان جديد :

يجب على الفرد أن يقيم نفسه و أخطائه وأن يعيد حساباته في تصرفاته بشكل موضوعي، ويحاول استبدال الصفات السلبية بصفات إيجابية من شأنها أن تجعل منه إنسان جديد، يحب نفسه ويحبه ويحترمه الاخرين أيضا.

وفي نهاية الموضوع اتمنى أن تحققوا أهدافكم وتصبحوا الشخص الذي تتمنوه دائما.