تردد قناة توم وجيري الجديد ٢٠٢١

في ضوء البث الأصلي للقناة حق العديد من أفلام الكاريكاتير الجميلة والمميزة التي نالت إعجاب الملايين خلال السنوات الأخيرة ، نقدم تردد قنوات توم وجيري 2021 عبر النايل سات. تردد قناة توم وجيري 2021 الجديد عبر النايل سات جيد. يمكنك الآن تعيين أحدث تردد بشكل ملائم على تلفزيونك المنزلي والحصول على عدد كبير جدًا من البرامج الترفيهية الشهيرة.في الوطن العربي ، يبحث الكثيرون عن تردد قناة توم وجيري التلفزيونية للأطفال ، المميز بعرض حصري لأفلام الكرتون العربية والعالمية المترجمة إلى العربية ، كما استطاعت قناة توم جيري التلفزيونية ، بفضل تميزها في عرض الكارتون والخاصة. الأفلام ، لتصل إلى منازل العائلات. انطلقت قناة توم وجيري بفاعلية وأصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم العربي ، لكن بدون قناة توم وجيري ، لا يوجد منزل لأنهما يقدمان خدمات فريدة لمعالجة الأطفال في مختلف الأعمار. كانت القناة تسمى توم وجيري تيوب ، حيث أن عرضها المنتظم لمسلسل الكارتون توم وجيري يجسد حياة قطة وفأر يطارد ويطارد ويشويق.

فيلم الكارتون الشهير توم وجيري

الملك الأسد

تيمون وبومبا

أليس في بلاد العجائب

فيلم سندريلا

فيلم طرزان

فيلم سنو وايت والأقزام السبعة فيلم الأميرة النائمة

فيلم ذات الرداء الأحمر

روبانزل

الأميرة والضفدع

الجميلة والوحش

أفلام كارتون ديزني لاند

أفلام كارتون بطوط مترجمة بالعربية

تردد قناة توم وجيري: 11354

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

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ظهر فيلم توم وجيري لأول مرة عام 1940 واستطاع أن يجذب كل الجماهير إلى العرض بسبب المتعة في حلقاته العديدة ، و “قط توم لونه الرمادي ، والفأر جيري الذي يتميز بلونه البني الفاتح”. ” التي تتميز بلونها البني الفاتح ، هي واحدة من أهم أبطال هذه السلسلة.

وفي النهايه نرجوا ان نكون افدناكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.