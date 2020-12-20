لجمال قدميكي قومي بعمل الباديكير في المنزل

طريقة عمل الباديكير المنزلي، تحب المرأة العناية بنفسها كثيرًا من القدمين حتى الشعر، فهذا ما يميز المرأة ويجعلها جميلة، فإن العناية بالنفس تحتاج المواظبة والعديد من العادات الهامة، والعناية بالقدمين والأظافر أمر رائع لا يحتاج مجهود كبير، وبعض النساء تشعرن بالكسل من الذهاب لصالونات التجميل نظرًا لضيق الوقت، ولكن يمكن تنفيذ الباديكير في المنزل لعناية أفضل.

خطوات عمل الباديكير المنزلي

يمكن تنفيذ الباديكير في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

التخلص من اصفرار الأظافر

يجب إزالة اصفرار الأظافر من خلال غسل الأظافر بمقدار من معجون الأسنان واستخدام فرشاة الأسنان لتنظيف الأظافر، وبدوره سيقوم بتبييض الأظافر.

التخلص من طلاء الأظافر الحالي

إزالة طلاء الأظافر القديم هو الخطوة الهامة لتنظيف القدمين والتقليم لها بشكل جيد.

تقشير القدمين

خطوات عمل الباديكير تستلزم تقشير القدمين حتى يصبح الجلد نظيفًا ورطبًا، وكذلك يجعل الجلد بعيدًا عن الجفاف والتشقف.

نقع القدمين

نقوم بنقع القدمين في مقدار من الماء دافئ، حتى يتم التخلص من خلايا الجلد الميتة، حتى تصبح القدمين ناعمة ورطبة.

إزالة الزوائد الجلدية

يجب تقليم الأظافر للطول المطلوب حسب الرغبة، والتخلص من زوائد الجلد المحيطة به، وتنعيم الأظافر من كلا الجانبين ومن أعلى مع التأكد من عدم قصها من الجوانب.

ترطيب الأظافر

نقوم بتبليل الأظافر والجلد من حولها بالفازلين أو زيت جوز الهند أو زيت اللافندر، أو بأي كريم مرطب للجسم.

طلاء الأظافر

عند طلاء الأظافر نتجنب تلطيخ المنطقة بين الأظافر، فيتم وضع قطع من القطن بين الأصابع عند وضع الطلاء.

نصائح للعناية بأظافر القدمين

النصائح التالية توضح بعض أساليب العناية بالأظافر لتكون ناعمة وقوية ولامعة: