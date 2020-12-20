تحذير ارتداء الملابس الثقيلة أثناء النوم

إرتداء الملابس الثقيلة أثناء النوم، في هذا الوقت الحالي ووجود فصل الشتاء يزداد برودة الجو ومعها تزداد برودة جسم الإنسان، ويلجأ جميع الناس إلى ارتداء الملابس الثقيلة ويرتدي الكثير من الناس البيجامات الثقيلة التي تقوم بتدفئة الجسم وزيادة درجة حرارته، وذلك على مدار جميع ساعات النوم الطويلة، وهذا الأمر يبدو كأمر طبيعي ولكنه غير مثالي للجميع كما يعتقد البعض، وقد يصيب البعض بالأزمات.

أضرار ارتداء ملابس ثقيلة أثناء النوم

هناك عدة مشكلات قد تنشأ بسبب ارتداء الملابس الثقيلة أثناء النوم ومن أهم هذه المشكلات ما يلي:

الإضرار بجودة النوم

يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم عن الحد الطبيعي أو اللازم أثناء النوم إلى قلة الاسترخاء وأيضًا يؤدي إلى قلة جودة النوم بدرجة كبيرة، يستثنى من هذا الملابس القطنية التي يمكن أن يتم ارتداؤها بمنتهى السهولة أثناء النوم وأيضًا تساعد على التدفئة ولكنها لا تقلل جودة النوم، لأنها تسمح بمرور الهواء للجلد، أيضًا الكتان يسمح بمرور الهواء وتنفس الجلد.

إصابة الجلد بالبثور

يسبب التعرق في أثناء النوم إلى تعرق الجسم بشكل كبير مما يؤدي إلى حدوث طفح جلدي من الحر، وهذا الأمر يحدث بسبب انسداد مسام الجلد وذلك بسبب الخليط الذي يوجد بين حرارة الملابس وبسبب تلامسها مع الجلد بشكل مستمر، وهذا يسبب في تهيج الجلد وظهور البثور بشكل طبيعي وتلقائي.

المعاناة من العدوى الجلدية

الملابس الشتوية الثقيلة في أثناء النوم تعمل على زيادة فرص المعاناة الجلدية والتي تظهر على شكل عدوى بكتيرية، وخاصة ً إذا كان هذا النوم عميق أسفل الملاءات الثقيلة، فيقوم الجسم بدون قصد بتكوين بيئة مناسبة للجراثيم، والتي تضر بصحة الإنسان وصحة الجلد دون شك.

إرتباك درجة حرارة الجسم

يعد إنخفاض درجة حرارة الجسم من أهم الأسباب التي تساهم في حصول الجسم على كل ما يحتاجه من تداوي، وهذا الأمر يساعد في كثير من الأحيان على أن يحصل الجسم على كل ما يحتاجه لكي يحسن من عملية التمثيل الغذائي.