معلقة واحدة فقط ضعيها في الشامبو هتخلي شعرك طويل للركب وناعم حرير

معلقة واحدة فقط ضعيها في الشامبو هتخلي شعرك طويل على الرغم من أننا نستخدم أفضل وأجود أنوا الشامبوهات الحاملة للماركات العالمية ولكننا نلاحظ تلف الشعر وتساقطه وعدم نموه بشكل صحي، مما يسبب لنا الإزعاج وعدم الإدراك فيما يجب علينا أن نقوم به، ولكن لا يعلم الكثير أنه من الممكن ملعقة واحدة علي الشامبوا مكون طبيعي موجود بكل منزل يساعد على تنقية فروة الرأس ويطهرها من الجراثيم، ومن المكونات الأساسية في كل منزل، وهو الملح، الذي لا يدرك الكثير فوائده العظيمة لتحفيز نمو الشعر زيادة طوله وكثافته.

يعمل على تنقية فروة الرأس من السموم التخلص من القشرة.

يساعد على تنشيط الدورة الدموية للفروة الرأس مما يساعد على تحفيز نمو الشعر.

يزيد من طول وكثافة الشعر بوقت قصير.

ينعم الشعر ويزيد من لمعانه.

يمنع تساقط الشعر والشيب المبكر.

يكافح الصلع المبكر عن طريق مليء فراغات الشعر.

نقوم بمزج ملعقتين من الشامبو المناسب لنوع شعرك ، مع ملعقة واحدة من الملح، والقيام بتدليك فروة الرأس بشكل جيد بالمزيج لعدة دقائق من أجل تنشيط الدورة الدموية لتحفيز نمو الشعر.

، مع ملعقة واحدة من الملح، والقيام بتدليك فروة الرأس بشكل جيد بالمزيج لعدة دقائق من أجل تنشيط الدورة الدموية لتحفيز نمو الشعر. ويترك على الشعر خمس دقائق ومن ثم يشطف بالماء الدافئ ثم الماء البارد لنتشيط البصيلة، ويجب الحرص على اتباع هذه الخطوة على الأقل مرة من كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج المرغوب بها.

قومي بوضع ثلاث معالق من القهوة مع كوب من الماء علي النار حتي الغليان، ويترك حتي يبرد ويتم وضعه علي زجاجة الشامبو ويرج جيدا، ويترك الخليط ويتم أستخدامة أثناء الاستحمام لغسل الشعر به، وتدليك الفروة من الجذور وحتي الاطراف، فهذه الوصفه تعمل علي تنظيف فروة الشعر والتخلص من القشرة وتوقف التساقط نهائيا من أفضل الوصفات الفعالة للشعر عليكم بتجربتها فورا.