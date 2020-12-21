طريقة تحضير كباب الحلة كالمحلات

تحضير كباب الحلة كالمحلات كباب الحلة واحد من الأكلات اللذيذة والشهية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وهذا يجعلهم يذهبون للمحلات والمطاعم التي تقوم بتحضيرها، ولكن من اليوم سيدتي تستطيعين القيام بها بنفسك.تحضير كباب الحلة كالمحلات
لتحضير كباب الحلة يمكنك استخدام بعض من المقادير التي يمكن ان تكون موجودة بالفعل في مطبخك واتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة فأنت لا تحتاجين سوى ساعتين فقط لتحضير هذا الطبق اللذيذ بالطريقة الآتية:مقادير كباب الحلة:
- 1 كيلو جرام من اللحم المقطع منزوع العظم.
- 2 ثمرة بصل كبيرة مفروم خشن.
- 4 فصوص ثوم مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة سمن.
- 2 حبة فلفل أخضر مفروم.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2/1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- قطعة فحم صغيرة.
- احضري قدر وضعيه على النار يضاف له السمن، ويضاف بعد ذلك البصل وقلبي حتى يصبح باللون الذهبي، ومن ثم يضاف الثوم والفلفل الأخضر المفروم وقلبي باستمرار.
- بعدها يضاف اللحم إلى القدر تدريجياً حتى يتم تشوحها في البصل ويتغير لونها لتصبح باللون البني الغامق، اضيفي البهار المشكل والفلفل الأسود واستمري في التقليب.
- اضيفي نصف كوب من الماء وقلبي اللحم، وضعي غطاء القدر واتركيها حتى لتنضج واتركيها على نار هادئة، كما تترك حوالي ساعة ونصف ليتم تسبيك صلصة اللحم.
- ثم يوضع قطع الفحم على النار لتتجمر، احضري قطعة من ورق القصدير وضعي بها قطعة الفحم ومن ثم بالطنجرة مع إضافة القليل من زيت الزيتون.
- وفي نهاية تقومين بوضع الملح مع التقليب واحضري طبق التقديم الخاص بسفرتكِ لكي تقدمين فيه كباب الحلة وبجانبه طبق من الأرز الأبيض والشعرية، أو الخبز الأبيض المحمص وطبق من سلطة الطحينة وسلطة الخضروات وبالهناء والشفاء.
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