طريقة تحضير كباب الحلة كالمحلات

تحضير كباب الحلة كالمحلات كباب الحلة واحد من الأكلات اللذيذة والشهية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وهذا يجعلهم يذهبون للمحلات والمطاعم التي تقوم بتحضيرها، ولكن من اليوم سيدتي تستطيعين القيام بها بنفسك.

تحضير كباب الحلة كالمحلات

لتحضير كباب الحلة يمكنك استخدام بعض من المقادير التي يمكن ان تكون موجودة بالفعل في مطبخك واتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة فأنت لا تحتاجين سوى ساعتين فقط لتحضير هذا الطبق اللذيذ بالطريقة الآتية:

1 كيلو جرام من اللحم المقطع منزوع العظم.

2 ثمرة بصل كبيرة مفروم خشن.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 حبة فلفل أخضر مفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2/1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

قطعة فحم صغيرة.