حلوى بلح الشام الأصلية حضريها بكل سهولة في منزلك وبمواد متوفرة

تعد حلوى بلح الشام من أفضل أنواع الحلويات على الإطلاق وقد سميت بهذا الاسم لأنهال مأخوذة من المطابخ الشامية مثل الطابخ السورية والمشهورة بوصفاتها الفريدة سواء حلو أو حادق، يتم تحضير تلك الحلوى وسقيها بالشربات لتعطي طعم لذيذ مقرمش لا يقاوم ،تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الحلوى. حلوى بلح الشام المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: كوب من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من الماء.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ثلاث بيضات كبيرات في الحجم.

ربع ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الحبهان النطحون أو الهيل.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

رشة من صبغة الزعفران.

رشة من الملح الأبيض الناعم.

كمية من الشربات أو القطر البارد. خطوات تحضير حلوى بلح الشام: أحضري وعاء عميق وقومي بنخل الدقيق فيه للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي النشا والحبهان والملح إلى الدقيق وقلبي. في وعاء آخر اخلطي كلاً من الماء والزعفران والزيت ثم ضعيه عى النار حتى يغلي. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزعفران بالتدريج. قلبي بشكل سريع حتى تتماسك المكونات وتبدأ العجينة في التشكل. ضعي العجينة في العجان الكهربائي واضربيها باستمرا حتى تصبح عجينة ملساء متماسكة. اتركي العجينة حتى تبرد وتتخلص من أثر الماء الساخن. ضعي البيض بيضة بيضة مع التقليب حتى يمتزج البيض تماماً في العجين. ستلاحظين أن العجينة متوسطة السمك ليست سائلة أو جامدة. أحضري كيس الحلواني الخاص بك واملأيه بعجينة حلوى بلح الشام. ضعي القمع الخاص ببلح الشام والذي يأخذ شكل نجمة. أحضري صينية وافرشيها بورق الزبدة. استدمي كيس الحلواني وضعي أصابع من العجين في الصينية بشكل متفرق. قومي بتغطية العجين بورقة أخرى من الزبدة ثم أدخليها الفريزر ربع ساعة حتى تتماسك. قومي بتسخين كمية غزيرة من الزيت في مقلاة عميقة لا تلتصق. أنزلي قطع بلح الشام برفق في الزيت واتركيها حتى تصبح ذهبية. قلبي الأصابع على كل الأجناب ثم أخرجيها من الزيت. قومي بتصفية بلح الشام في الزيت ثم ضعيه في الشربات البارد. يصف بحرص من الشربات واتركي الشربات يتماسك عليه قليلاً ثم قدميه. حلوى بلح الشام المقادير اللازمة لتحضير الحلوى:خطوات تحضير حلوى بلح الشام:

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