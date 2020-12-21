الأرز المعمر الفلاحي ذو النكهة المميزة حضريه بنفسك في مطبخك

يعد الأرز المعمر من ألذ وأفضل الأطباق على الإطلاق وهو من الأطباق الشعبية الفلاحي الشهيرة التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً حيث يعد الخيار الأفضل للعزائم الكبيرة وفي الأفراح والمناسبات فهو يعطي للسفرة فخامة ويبرهن على براعتك الشديدة في المطبخ، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين هذا الطبق الفلاحي بكل سهولة في مطبخك.

كيلو من الحليب السائل وب\يفضل أن يكون من النوع الجاموسى

علبة كبيرة من القشطه.

نصف كيلو من الأرز مصرى.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقتان كبيرتان من القشطة

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

قومي بإذابة السكر في اللبن ثم ضعيه في وعاء مناسب الحجم. ضعي اللبن على النار حتى يغلي ثم ارفعيه واتركيه جانباً. قومي بغسل الأرز جيداً ثم انقعيه في الماء لمدة ساعة أو ساعتين قبل الاستخدام. قومي بتصفية الأرز يداً ثم أضيفي إليه الزيت وملعقتان من السمن. قلي الأرز جيداً حتى يتشرب الزيت والسمن. أضيفي نصف ملعقة من الفانيليا إلى اللبن وقلبي. أضيفي الملح أيضاً وقلبي جيداً حتى يذوب. أحضري صينية التسوية أو البرام الخاص بك وغلفيها من الداخل بالملعقة المتبقية من السمنة. ضعي الأرز في البرام ثم أضيفي إليه اللبن وقلبي. وزعي على الوجه ملعقة من السمن وملعقة من القشطة. أدخلي البرام الفرن الساخن على درجة حرارة 240 درجة مئوية. قومي بوضع البرام في قاع الفرن في البداية لمدة عشر دقائق. بعد أن يتشرب الأرز اللبن أرفعيه إلى شبكة الفرن وأشعلي نار الشواية. اتركي الأرز يأخذ اللون الذهبي من الوجه وبعدها أغلقي الشواية. اخفضي درجة الحرارة إلى 160 درجة مئوية واتركي الأرز حتى ينضج تماماً. بعد أن ينضج الأرز المعمر قومي بإطفاء نار الفرن وغطيه واتركيه في الفرن لمدة عشر دقائق. اخرجي الأرز وضعيه في أطباق التقديم وقدميه ساخن. يفضل تقديمه في برام الطهي ليعطي للسفرة شكل أروع.

الأرز المعمر المقادير اللازمة لتحضير الأرز:خطوات تحضير الأرز المعمر:

ملاحظة: سر نجاح هذا الطبق يكمن في نقع الأرز لمدة ساعتين في الماء ثم نقعه في اللبن لمدة ياعتين آخرتين فهذا يكسب الأرز نكهة اللبن ويصبح طري عند التسوية وليس ناشف أو صلب صعب المضغ