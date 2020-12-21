كيفية تنظيف البشرة الدهنية بانتظام للتخلص من البثور السوداء لتعطيها لمعان

تنظيف البشرة الدهنية من أهم الخطوات التي تبحث بعض السيدات عنها للتخلص من دهون الوجه والبثور السوداء، لذلك يجب على كل سيدة تنظيف بشرتها مرتين أو ثلاثة يومياً، لإزالة البثور والدهون، والزيوت المتراكمة على البشرة، والتي تعمل سد مسامات البشرة، وتُسبب في ظهور الحبوب، ويوصى باستعمال المنظفات التي تكون على شكل جلّ أو رغوة وهي تعَد أكثر فاعلية للبشرة الدهنية، كما يجب تجنب استعمال المنظفات التي بها مواد كيميائية التي تجرد البشرة من الزيوت الطبيعية الموجودة عليها، ذلك لكي تنشط الغدد الدهنية لإفراز المزيد من الزيوت، لذلك ينصح باستعمال الغسول الذي يحتوي على العسل أو الزبادي أوزيت شجرة الشاي أو العسل أو الكركم أو حمض الساليسيليك، وسوف نتعرف متابعينا على كيفية الحفاظ على البشرة وجعلها نظيفة دائماً ماسك تنظيف البشرة الدهنية.

نصائح للحفاظ على تنظيف البشرة الدهنية

سوف نتعرف على بعض النصائح للحفاظ على تنظيف البشرة الدهنية وهي كالتالي:-

يجب تطبيق واقي لأشعة الشمس قبل الخروج من المنزل، ويفضل اختيار النوع المناسب التي تكون على شكل هلام للبشرة الدهنية، لأنه يوفر حماية كافية ضد أشعة الشمس، وتقلل من لمعان الوجه. يجب استعمال أوراق النشاف للتخلص من دهون الوجه والبثور السوداء، وهي تعني عبارة عن أوراق ماصة صنعت خصيصاً سحب الزيوت والدهون من البشرة وخاصتاً الدهنية، حيث انها لا تعالج إنتاج الزهم والزيوت من الجلد، لكن أنها تخلص البشرة من الزيوت الزائدة خلال اليوم بالكامل.

ماسك الزبادي والعسل والشوفان

يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك، الذي يعمل على تقشير البشرة بلطف، كما يخلص الوجه من الزيوت الزائدة سوف نتعرف على المكونات وطريقة الاستعمال وهي كالتالي:-

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الدافئ.

طريقة الاستعمال

تحضير طبق نوضع به الزبادي ودقيق الشوفان والعسل ويخلط جيداً. نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بالكامل. يترك الخليط على الوجه لمدة ربع ثم يغسل بالماء الفاتر. تكرر هذه الوصفة مرة واحدة يومياً.

ماسك البابايا وطين الأرض

يعمل ماسك البابايا على التخلص من الزيوت التي بالبشرة، ويعالج حب الشباب والبثور السوداء أيضاً، ومعرفة طريقة الاستعمال كالتالي:-

طريقة الاستعمال