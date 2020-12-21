أكلات خفيفة سهلة وسريعة التحضير تصلح غداء أو عشاء وغير مكلفة، تعد وجبة الغداء أو العشاء من الوجبات الرئيسية التي نحتاج إليها حتي نستطيع ممارسة الأعمال اليومية بدون تعب أو مجهود، وخاصة عند العودة من العمل أو المدرسة وذلك لأن كل أم تكون دائماً حريصة علي تقديم ما هو آمن وصحي لأفراد أسرتها، ولهذا سوف أقدم لكم أكلات خفيفة سهلة وسريعة التحضير وغير مكلفة من مكونات بسيطة وتتوافر في كل منزل تمنح السعادة لأطفالك.

وصفات لذيذة سهلة وسريعة التحضير والطعم روعة

دائماً ما تبحث الأمهات عن وصفات سريعة التحضير خاصة إذا كانت مرأة عاملة، وذلك لأنها ترغب في إعداد أكلات خفيفة سهلة وسريعة التحضير حتي تمد أفراد أسرتها بما يحتاج أجسامهم من الطاقة، ولذلك سوف نستعرض سوياً بعض من هذه الأكلات الخفيفة التي لا تأخذ منك وقت أو مجهود.

وصفة فطيرة الدجاج والخضار

تعد هذه الوصفة من الأكلات السهلة والسريعة التحضير حيث تحتوي علي مكونات بسيطة، وذلك لأن الدجاج من المكونات الرئيسية لإمداد الجسم بالبروتين اللازم لصحة أفراد الأسرة.

صدر دجاج مقطع مكعبات.

3 أكواب من الدقيق.

حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.

2 حبة فلفل أخضر شرائح.

حبة فلفل ألوان.

2 حبة بصل مقطعة مكعبات.

زيتون أخضر شرائح.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كيس من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الماء الدافيء.

جبنه موتزاريلا.

أولاً نقوم بتحضير عجينة فطيرة الدجاج وهي أن نضع الدقيق في وعاء عميق، ثم نضع الخميرة والسكر والحليب البودرة في وعاء صغير ونضيف إليهم ربع كوب من الماء الدافيء ونتركها حتي تتفاعل.

بعد أن تتفاعل الخميرة نضيفها للدقيق ونقلب جيداً ثم نضع الزيت والماء الدافيء المتبقي بالتدريج، وبعد ذلك نعجن العجينة حتي نحصل علي عجينة طرية وناعمة.

نترك عجينة فطيرة الدجاج والخضار حتي تختمر، ثم نقوم ببدء تحضير الحشوة وهي أن نضع ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن حسب الرغبة في مقلاة علي النار.

قومي بوضع الدجاج المقطع واتركيه لمدة 5 دقائق ثم يقلب، ونضيف إليه البصل والفلفل والطماطم والتوابل ملح وفلفل أسود وبابريكا وسبع بهارات ونتركها حتي تنضج وتجف من السوائل.

بعد انتهاء مدة تخمير عجينة فطيرة الدجاج نقوم بتقسيمها إلي نصفين، ونقوم بفرد العجينة بالنشابة ثم نضعها في صينية مدهونة بمادة دهنية ونضع فوقها الحشوة.

نقوم بفرد النصف الأخر من العجينة ونضعها فوق الحشوة مع غلق الأطراف جيداً، ونضع الجبنه الموتزاريلا علي الوجه ثم ندخل فطيرة الدجاج والخضار في فرن ساخن مسبقاً لمدة 20 دقيقة حتي احمرار الوجه وذوبان الجبن وبالهناء والشفاء.

مكونات وصفة فطيرة الدجاج والخضارطريقة تحضير وصفة فطيرة الدجاج والخضاروصفة عجة البطاطس المبشورة والبيض

تعد هذه الوصفة من الوصفات السهلة والسريعة وذلك لتوافر مكوناتها وسرعة تحضيرها، حيث تتكون من مكونات مفيدة للأطفال والكبار وتتمتع بطعم شهي.

2 حبة بطاطس مبشورة.

بقدونس مفروم.

2 حبة طماطم مبشورة.

حبة بصل مبشورة ناعم.

حبة فلفل أخضر حلقات.

3 فصوص ثوم.

4 بيضات.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

توابل مشكلة.

4 ملاعق كبار من الزيت النباتي.

قومي بوضع البطاطس المبشورة و الخضار والدقيق والبيكنج بودر والزيت ثم نقلب المكونات جيداً، وبعد ذلك قومي بخفق البيض وإضافته إلي المكونات ونقلب ثانية حتي تتجانس المكونات مع بعضها.

قومي بوضع ملعقة كبيرة من الزيت في صينية بايركس ثم نضع عجة البطاطس المبشورة والبيض، ونضع الجبنه الموتزاريلا علي الوجه وندخلها إلي فرن ساخن مع وضعها علي صاج الفرن حتي احمرار الجوانب، ثم ترفع أسفل الشواية حتي تنضج تماماً ويتم ذوبان الجبنه الموتزاريلا وبالهناء والشفاء.

مكونات وصفة عجة البطاطس المبشورة والبيضطريقة تحضير عجة البطاطس المبشورة والبيض