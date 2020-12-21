كنز ربانى عظيم يقضى على شيب الشعر نهائيا وللابد

تحتوي المكونات الطبيعية على مستخلصات مفيدة جداً لبصيلات الشعر فعندما يظهر خصلات الشعر البيضاء دليل على أن الشعر يفقد صبغة الميلانين المسئولة عن ظهور الشعر الابيض، لذا فأنت تكونين بحاجة إلى استخدام مواد طبيعية تعمل على تحفيز مادة الميلانين بالرأس للقضاء على شيب الشعر نهائيا ، وسوف نستعرض لكم مجموعة من أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من الشعر الابيض.علاجات طبيعية للتخلص من الشعر الابيض
تعتبر العلاجات الطبيعية هي آمن الوسائل التي يمكن أن تستخدمها في كثير من مشكلات الشعر ومنها:
- وصفة الشاي الأسود:
قومي بغلي ملعقة كبيرة من الشاي الأسود في كوب من الماء واتركيه يغلي جيداً ثم يرفع من على النار ويترك يبرد ومن ثم يوضع على الشعر من الجذور حتى الأطراف ودلكي الشعر به لبضع دقائق ثم اتركيه لساعة كاملة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويكرر استخدامها مرتين في الأسبوع.
- عصير البصل:
فالبصل من أهم النباتات التي تستخدم في علاج شيب الشعر فيمكن أن تستخدم عن طريق عصرها وتدليك فروة الرأس به أو تقطيعها وتدليك فروة الرأس بقطع البصل، فهو يساعد على تكثيف وتنعيم ونمو الشعر بالإضافة إلى أنه يعيد للشعر لونه الطبيعي.
- زيت الخردل:
هو من أهم المصادر الطبيعية المفيدة جداً لتغذية الشعر فهو يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن التي تحافظ على صحة وجمال الشعر فقومي بتدليك فروة الرأس دائماً بزيت الخردل واتركيه لمدة ساعة مع استخدامه المتكرر للحصول على أفضل النتائج.
- أوراق الكاري وزيت جوز الهند:
قومي بغلي القليل من أوراق الكاري في قليل من زيت جوز الهند واحرصي على أن تقومين باستخدام كميات مناسبة لطول وكثافة شعرك وبعد أن تتفحم أوراق الكاري قومي بتصفيتها من الزيت وبعدها يتم تدليك فروة الرأس بخليط أوراق الكاري وزيت جوز الهند.
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