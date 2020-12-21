اصبغي شعرك لون بني ساحر في البيت بدون مواد ضارة والنتيجة رهيبة

اصبغي شعرك لون بني ساحر في البيت تميل بعض الفتيات لتغيير لون الشعر للون البني الطبيعي بالدرجات الهادئة حيث انها تتماشي مع ألوان البشرة المختلفة، فنجد الإقبال عليها كبير، وتلجأ للذهاب لصالونات التجميل تغيير لون الشعر من خلال تطبيق صبغات الشعر بعلامات تجارية متنوعة، ويوجد بها مواد كيميائية ضارة بصحة الشعر وتسبب له التقصف وتلف وجفاف الشعر، لذا نحن ننصحك دائماً بتطبيق المكونات الطبيعية التي تعمل على تغير لون الشعر للون البني ولكن بمكونات فعالة ومضمونة وآمنة تماماً على الشعر.

إذا كنتي تريدين تغيير لون شعرك للون البني بالفعل دون أي صبغات أو مواد كيميائية تابعيني:

عين الجمل لصبغ الشعر باللون البني الساحر نقوم بطحن بعض قشور عين الجمل وتوضع على النار مع كمية مناسبة من الماء حتى أن تغلي لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وترفع من على النار وتصفى وتترك الماء حتى أن تبرد تماماً وتطبق على الشعر ومن الممكن استخدام قطنة لتطبيق الماء على الشعر مع التركيز على المناطق التي تعاني من شيب الشعر وتترك على الشعر لمدة ساعة ومن ثم يشطف بالماء الفاتر.

نقوم بخلط 6 ملاعق من الزعفران مع كوبان من الماء وتوضع على نار هادئة وتترك لمدة نصف ساعة حتى يغلي ويترك الخليط حتى يبرد، ومن ثم يوزع بشكل جيد حتى يصبح مبلل، ونجلس بالشمس حتى أن يجف ونحصل على نتائج أفضل.

قومي بخلط كمية من الحناء علي حسب طول الشعر مع نصف كوب من القهوة المطحونه ويتم العجن بالماء الدافيء، يترك الخليط في مكان دافيء لمدة ساعة، ثم يتم تمشيط الشعر ووضع الخلطه علي الشعر بالكامل من الجذور للاطراف وتترك علي الشعر المغطاه علي الاقل لمدة لا تقل عن 4 ساعات، وهذه الوصفه يمكن ان يفعلوها للذين يعانون من الشيب فهي تعطي لون رائع للشعر