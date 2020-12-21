طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة كالمطاعم المشهورة بالخطوات

تحضير المسقعة باللحمة المفرومة كالمطاعم المسقعة من الأكلات الشعبية المعروفة والتي يتم تقديمها بكثير من الطرق المختلفة، ولكن اليوم سوف نقدمها إليكم بطريقة جديدة سهلة وبسيطة لا تتطلب لا الوقت ولا حتى المجهود.

تحضير المسقعة باللحمة المفرومة كالمطاعم

أصبحت اللحم المفروم من أنواع اللحوم التي تدخل في تحضير معظم الأطعمة وكذلك بالمسقعة التي تتم كما يلي:

3 ثمرات باذنجان كبيرة الحجم.

2/1 كيلو لحم مفروم.

ثمرة بصل كبيرة مفرومة ناعم.

2 ثمرات طماطم مفرومة ناعم.

3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

4 فصوص ثم مفروم.

1 ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1 ثمرة فلفل أخضر حلو، احمر حلو، أصفر حلو مقطع لمكعبات صغيرة.

2 كوب ماء.

1 كوب زيت ذرة لقلي الباذنجان.