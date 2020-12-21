طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة كالمطاعم المشهورة بالخطوات

تحضير المسقعة باللحمة المفرومة كالمطاعم المسقعة من الأكلات الشعبية المعروفة والتي يتم تقديمها بكثير من الطرق المختلفة، ولكن اليوم سوف نقدمها إليكم بطريقة جديدة سهلة وبسيطة لا تتطلب لا الوقت ولا حتى المجهود.تحضير المسقعة باللحمة المفرومة كالمطاعم
أصبحت اللحم المفروم من أنواع اللحوم التي تدخل في تحضير معظم الأطعمة وكذلك بالمسقعة التي تتم كما يلي:مقادير المسقعة باللحمة المفرومة:
- 3 ثمرات باذنجان كبيرة الحجم.
- 2/1 كيلو لحم مفروم.
- ثمرة بصل كبيرة مفرومة ناعم.
- 2 ثمرات طماطم مفرومة ناعم.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.
- 4 فصوص ثم مفروم.
- 1 ملعقة كبيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- 4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- 1 ثمرة فلفل أخضر حلو، احمر حلو، أصفر حلو مقطع لمكعبات صغيرة.
- 2 كوب ماء.
- 1 كوب زيت ذرة لقلي الباذنجان.
- قومي بتقشير حبات الباذنجان وقطعيها لشرائح أو مكعبات متوسطة الحجم، ثم يتم إحضار طاسة ضعي على النار مع زيت الذرة وابدئي في وضع قطع الباذنجان في الزيت الساخن حتى تغلي.
- بعد قلي الباذنجان على جميع جوانبه يرفع على ورق المطبخ لكي يصفي زيته تماماً وضعي نصف كمية الباذنجان في صينية الفرن واتركي النصف الأخر.
- ثم احضري طاسة أخرى ضعي فيها قليل من الزيت ومن ثم اللحم المفروم وقلبيه في الزيت واتركيه على نار هادئة، ثم يضاف له البصل المفروم وقلبي حتى يذبل ومن ثم الثوم.
- بعدها يضاف مكعبات الطماطم وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والفلفل الألوان.
- تقلب المكونات مع بعضها ثم يضاف 2 كوب ماء واتركيهم مع بعضهم لمدة 10 دقائق.
- بعدها تضاف نصف كمية اللحم فوق مكعبات الباذنجان المقلي واضيفي النصف الأخر من الباذنجان ومن ثم اللحم وغلفيه بورق الألمونيوم وادخليه الفرن.
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