بخطوات سهلة وبسيطة اعملي الكريب في البيت مثل الجاهز في 10 دقائق فقط

طريقة عمل الكريب في البيت، الكريب الحادق يعتبر من أشهر الأكلات السريعة التي يفضلها الصغار والكبار، لأنه يتميز بنكهة رائعة وشهية وذات رائحة جذابة، تجعل الإقبال عليه بكثرة، ويمكن تحضيره في البيت بأكثر من حشوة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكريب في البيت. طريقة عمل الكريب الحادق طريقة عمل الكريب الحادق المكونات بيضة كبيرة الحجم.

كوب كبير من الحليب.

كوب كبير من الطحين.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. خطوات تحضير الكريب الحادق اخفقي البيض مع الحليب، والملح، ومقدار الطحين جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي مقلاة متوسطة الحجم بها ملعقة صغيرة من زيت الذرة على نار هادئة، ثم ضعي بها كمية قليلة من الخليط. اتركي الخليط لمدة 30 ثانية، ثم قلبي الكريب على جميع الجهات، حتى ينضج الكريب. كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من كمية الخليط، ويصبح الكريب جاهز الحشو. قومي بحشو الكريب حسب الرغبة، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج خطوات تحضير الكريب الحادقطريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج المكونات 4 وحدات خبز لبناني.

300 جرام من شرائح الدجاج.

150 جرام زيت زيتون.

نصف ملعقة كبيرة بهارات دجاج.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الغير خشن.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة من السماق.

250 جرام من شرائح البصل. خطوات تحضير الكريب الحادق بالدجاج ضعي وعاء حراري متوسط الحجم على نار متوسطة، ثم ضعي بها زيت الزيتون. اسكبي مقدار البصل في المقلاة، ثم اتركيه لمدة ثلاث دقائق حتى يذبل. ضيفي شرائح الدجاج ومقدار الملح، وباقي التوابل إلى البصل، ثم اتركي الخليط على نار هادئة لمدة ربع ساعة، حتى ينضج الدجاج تماما. وزعي مقدار السماق فوق خليط الدجاج، ثم اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض. اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ قليلا، ولكي تستطيعي حشو الكريب. قومي بتقسيم الخبز إلى جزئين، ثم وزعي خليط الدجاج بالخبز بشكل متساوي، ثم لفي الخبز جيدا. ضعي الخبز بصينية داخل الفرن، ثم اتركيه لمدة خمس دقائق ، حتى يكتسب الخبز اللون الذهبي. خطوات تحضير الكريب الحادق بالدجاج

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