كيراتين طبيعي من البيت هتفردي شعرك وانتي مطمئنة

كيراتين طبيعي من البيت، فأكثر ما يشغل النساء والفتيات في العالم هو جمالهم، ويبدأ جمال البنت من جمال شعرها لذا فأكثر ما تبحث عنه الفتيات دائما هو كل ما يجعل شعرهن في أحسن حالة،ومنتجات فرد الشعر أكثر ما يتم بيعه في الأسواق فتسرع الفتيات لشراء أي منتج مصنع لفرد الشعر تأملا علي إنه ينجح في فرد شعرهم،وإعطائه النتيجة المرجوة،وأكثر هذه المنتجات انتشارا هو منتج الكيراتين لفرد الشعر ،وتتغافل هذه الفتيات الأضرار الجسيمة الناتجة عن طرق فرد الشعر الكيماوية،لذا وحرصنا منا على صحة شعر النساء سنقوم بوصف بعض الوصفات الطبيعية البديلة للكيراتين من البيت،وتعطي الشعر نتائج مبهرة في فرده ونضارته .

ماسك الليمون مع زيت جوز الهند

ويعطي هذا الماسك للشعر نتائج جيدة جدا،هذا لأن يحتوي الليمون علي فيتامين سي الذي يغذي فروة الرأس، كما يعمل علي تقوية الشعر،أما عصير الليمون مع زيت جوز الهند يجعل الشعر ناعما بدرجة كبيرة جدا، وسوف تلاحظين الفرق وسيظهر نتيجته بعد أول مرة تقومين بتجربته بها .

المكونات:

ربع كوب من زيت جوز الهند .

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بخلط هذه المكونات مع بعضها جيدا، ثم قومي بوضع الخليط داخل الثلاجة واتركيه ليلة كاملة، وفي الصباح قومي بوضع الخليط علي شعرك من الجذور حتي الأطراف، واتركي الخليط علي شعرك لمدة ثلاثين دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ والشامبو الخالي من الكبريت، وللحصول علي نتيجة أفضل يمكن تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع .

ماسك الحليب والعسل

يعمل هذا الماسك علي إعطاء الشعر النعومة، وجعل الشعر أملس أكثر من السابق، ويرجع هذا لاحتواء الحليب علي البروتين الطبيعي الذي يعمل علي تغذية الشعر وحمايته، كما يعمل العسل كمطهر ويعمل علي الحفاظ علي رطوبة الشعر،مما يجعل الشعر يحارب التجاعيد، لذا يصبح الشعر ناعما ولامعا.

المكونات

ربع كوب من الحليب

معلقتين من العسل

طريقة التحضير

اخلطي المكونات السابقة مع بعضها جيدا، ثم ضعي الخليط علي شعرك بالكامل من الجذور للأطراف، اتركي الخليط علي الشعر لمدة ساعتين تقريبا، ثم قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ وشامبو خفيف خالي من الكبريت.

ماسك البيض والزبادي

يحتوي البيض علي البروتينات والدهون، لذا يعمل علي تقوية الشعر وترطيبه، ويحتوي الزبادي علي حمض اللاكتيك لذا ينظف شعرك من الأوساخ العالقة به كما يساعد علي ترطيبه .

المكونات

واحد من صفار البيض

كوب من الزبادي

طريقة التحضير

قومي بمزج المكونات مع بعضها جيدا ،ثم أفرديها علي شعرك من الجذور إلي الأطراف، ثم قومي بتغطية شعرك حتي يصبح الماسك دافئ ليمتصه الشعر بشكل أفضل، اتركي الخليط علي شعرك لمدة نصف ساعة، واغسلي الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو وتأكدي من نظافة الشعر تماما من بقايا الخليط .