أهمية تنمية الحركات الدقيقة للأطفال

الحركات الدقيقة هي، قدرة الطفل علي القيام بعض المهارات الصغيرة التي يستخدم فيها الطفل عضلاته الدقيقة نسيأ وجزء منها يتطور في الشهور الأولي من عمره ويرتبط تطور اليد بالتطور المعرفي بشكل كبير ومن خلال تطور الطفل فهو يتعلم الربط بين التفكير والفعل وتتضمن الحركات الدقيقة مجموعة العضلات الموجودة في اليد والعين وكذلك مجموعة العضلات التي في الأصابع بالتنسيق مع العين كما تتواجد في عضلات أصابع القدمين والفم واللسان وحول العين ويجب علي من يقوم بتدريب الطفل التحلي بالصبر لانه يتطلب وقت ، ويمكن التدريب من خلال أنشطة ومهام تحدث في مجالات الحياة اليومية مثل فتح الباب وأمساك المعلقة وقفل الأزرار للملابس واللعب بمشابك الغسيل ونقل الأشياء من وعاء لأخر وسكب المياه من الزجاجة للكوب ولضم الخرز والرسم والتلوين والشخبطة وتقطيع الصلصال وغيرها من الأنشطة

أهمية المهارات الدقيقة قبل الحضانة

تعمل هذه الأنشطة علي توفير الفرصة للطفل أن يكتشف مهاراته وقدراته الخاصة بالأضافة أنه من تفاعله مع الأخرين فأنه يشعر بالمتعة والسعادة كما أنها تساعد الطفل علي تقوية مهارات مراحل ما قبل الكتابة للتهيئة للدخول للمدرسة.

أقسام المهارات الحركية الدقيقة

مهارات أكاديمية مثل الرسم والتلوين والصلصال والنقص.

مهارات الرعاية الذاتية مثل ربط الحذاء وتنظيف الأسنان وتمشيط الشعر.

مهارات اللعب الحر مثل المكعبات والعرائس بأنواعها والصلصال والبازل وتجميع الصور ولضم الخرز وغيرها من الأنشطة.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف.

والله الموفق والمستعان.