اسباب زلال الحمل واعراضه وكيفية علاجه بالتفصيل

اسباب زلال الحمل , هو أحد الأعراض المُصاحبة لإصابة المرأة بتَسمم الحمل يَظهر في الغالب في الأسبوع الـ 20 من الحمل، وتَشعر المرأة ببعض الأعراض التي يَتوجب مع بداية الشعور بها التَوجه الفوري للطبيب، لأنه قد يؤدي إلى وفاة الجنين، عندما تَكون الحالة حرجة.

اسباب زلال الحمل

السبب الرئيسي لحدوث تَسمم الحمل للمرأة، هو ارتفاع مُستوى ضغط الدم وبروتين في البول، أو حدوث بعض المشاكل في الأوعية، أو حدث بعض الاضطرابات في المناعة الذاتية، ولقد صرح الأطباء أنه يُوجد بعض من عوامل الخطر التي تٌزيد من احتمالية إصابة المرأة بتسمم في فترة الحمل الأولى مثل:-

عمر المرأة أثناء المرة الأولى من الحمل فوق الـــ 35 عامًا.

إصابة المرأة بالسمنة.

إصابة المرأة بالسكر.

وجود اضطرابات في وظائف الكُلى.

اعراض تَسمم الحمل

شَدد الأطباء أنه يَجب طَلب المٌساعدة الطبية فور مُلاحظة اعراض حدوث تَسمم الحمل، لانه كلما تَم اكتشافه مٌبكرًا كان أفضل ويَستطيع الطبيب تَدارك الموقف، وقد لا تُلاحظ المرأة أنها مُصابة به لأن أعراض قد تَتعارض مع اعراض الحمل.

ولكن مع استمرارها بالإضافة إلى ارتفاع مٌستوى ضغط الدم ووصوله إلى 90/140، وبَعد إجراء فحص البول ووجود نسبة البروتين مُرتفعة يَجب زيارة الطبيب على الفور، وتَلك أبرز أعراض تسمم الحمل الأكثر شيوعًا:-

الشعور بالصداع المٌستمر.

الانتفاخ خاصًة في اليد والوجه.

زيادة الوزن المُبالغ فيها وفجأة.

تَشوش الرؤية خاصًة مع الأضواء الساطعة.

الشعور بالألم بالجزء الأول من البطن.

الرغبة الشديدة في التقيؤ مع الشعور بالغثيان.

علاج زُلال الحمل

لا يُوجد علاج للتخلص من تسمم الحمل إلا إن يَتم ولادة الطفل، والذي قد لا يقضي عليه، بل سَيٌساعد في مَنع تَطور التَسمم، وهذه الحالة يُمكن القيام بها إذا كانت المرأة في الأسبوع 37، عن طريق قيام الطبيب بإعطاء المرأة أدوية للتحريض على المخاض، أو بَخضوع المرأة للولادة القيصرية، وكل ذلك يَتوقف على حجم ووزن الطفل.

أما إذا أُصيبت المرأة بتسمم الحمل في أسابيع الحمل التي لا يُمكن فيها ولادة الطفل، يَقوم الطبيب بإدارة الوضع، وإعطاء الأم مُسكنات تٌساعد في خفض مُستوى الدم، وبعض الأدوية التي تُساعد في إدارة الأعراض، ومَّنع حدوث المُضاعفات لذا قد تَضر المرأة للمكوث في المستشفى حتى تَظل تحت مُراقبة الأطباء، وبالتالي علاج اسباب زلال الحمل.