7 طرق تصلحي بيهم علاقتك مع شريكك

لما تحسي انك متعلقة في علاقة محطمة ، عندك اختيار ياما متكمليش وتنهيها او تحاولي انك تصلحيها ، في حالة ان حبك للطرف التاني يستحق تحافظي عليه، يبقى حاولي انك تصلحي الشرخ اللي حصل في العلاقة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك 7 طرق تصلحي بيهم علاقتك.

طرق تصلحي بيهم علاقتك:

1- اسمعي:

دوري الاول انك تفهميه ، وبعدين هو يفهمك ، الشخص المستمع المفروض انه يتحكم في ردود افعاله وتفسيراته العاطفية ، ويحاول فعلا يفهم كلام ووجهة نظر الطرف التاني.

الاستماع الفعال هو حاجة اكبر من السمع العادي ، لازم تظهر على لغة جسدك انك متفاعلة مع شريكك ومتبقيش قعدة مستنية دورك انك تتكلمي ، ودي بعض الطرق عشان تبيني له انك بتسمعي باهتمام:

– اقعدي قدام شريكك وخلي جسمك كله اتجاهه.

– حافظي على اتصال العين بينكم.

– متقعديش مربعة ايدك وهزي راسك عرفيه انك متابعة معاه وسامعاه.

– اعملي الموبايل سايلنت ، وابعدوا عن اي مصدر ازعاج.

– لخصي كلامه عشان تتأكدي من فهمك ليه.

– اسأليه على اي حاجة حاسه انها مش واصلة لك او حابه تفهميها اكتر منه.

2- الحل الوسط هيساعدك على اصلاح العلاقة:

العلاقة هي شراكة بين اتنين ، فاكيد مش كل حاجة هتمشي على طريقتك انتي طول الوقت ولا على طريقته هو كمان ، لازم تكون في ارضية مشتركة تناسبكم انتوا الاتنين.

الوصول لحل يرضي جميع الاطراف هو انسب حاجة ، ولكن لو صعب او مستحيل الوصول لده ، فخليكي على استعداد للتضحية شوية بدل الخلاف ، بس حددي اولا مستوى اهمية المشكلة دي بالذات بالنسبة لك.

يعني شوفي الخلاف على حاجة بسيطة او مش مستاهلة او على حاجة كبيرة وجوهرية ومؤثرة في العلاقة بينكم؟ هل هو حاجة بسيطة تقدري التعايش معاها؟ في الحالة دي خلي شريكك ياخد الجولة دي مافيش مشكلة ، لكن لو الموضوع متعلق بقيمتك, سلامتك, عقلك ، في الحالة دي مافيش مجال للمساومة او التنازل.

3- عبري عن نفسك:

هل انتي عندك القدرة توصلي مشاعرك بطريقة تخلي شريكك يستجيب بالطريقة اللي انتي عايزاها؟ لو ملقتيش رد الفعل اللي انتي عايزاه ، جربي اسلوب مختلف ، حاولي تقولي مثلا “في حاجة عايزة اقولهالك وهي مهمة بالنسبة لي, هل ده الوقت المناسب للكلام؟” رده هيقولك اذا كان مستعد ولا لا.

وبدل ما تبدأي بالحاجات الغلط ، واللي هتخلي شريكك في موقف دفاعي عن نفسه ، حاولي انك توصفي مشاعرك ، يعني لو في حاجة معينة انتي مش حباها وعايزاها تتغير حاولي توضحي له انتي بتحسي بايه ساعتها لما هو بيعمل كده ، في الحالة دي هو مش هيحس بلغة اتهام في كلامك ، وده افضل كتير للعلاقة انك تبعدي عن نبرة الاتهام للطرف التاني.

4- خففي من حدة ردود افعالك:

سهل جدا ان لما يحصل خلاف او الامور تكبر بينك وبين شريكك انك تقومي وتسيبيه ابسط حاجة ، وهيكون الاصعب انك تتكلمي معاه في اللحظات دي ، ولكن دايما الرد اللطيف افضل من الرد القاسي.

فكري دايما في الحاجات الحلوة اللي عملها واللحظات الحلوة بينكم ، ده المفروض الشعور اللي يكون جواكي لما تفكري في شريك حياتك ، وتحسي ان في امل دايما وتتصرفي على الاساس ده وتاخدي خطوات انك تبقي شريكة افضل ليه.

الاحساس بالطرف التاني هو المفتاح اللي هتقدري تفهمي بيها وجهة نظر شريكك ، لو شريكك متعصب ، افتكري وقت انتي كنتي متعصبة فيه ، هتحبي الشخص يعاملك ازاي وانتي متعصبة؟ ابدأي قولي لشريكك انك حاسه بيه وفاهمة شعورة وانك عايزة تساعديه على تقليل الشعور بالغضب.

5- افترضي الافضل:

لو غير ان العلاقة صعب اصلاحها بسبب اساءة جسدية مثلا ، افترضي دايما ان شريكك جواه نوايا حسنة ، حتى لو قالك حاجة مؤذية او جرحتك ، بدل ما تفترضي ان هو قاصد يأذيكي ، افترضي ان هو محتاج يعبر عن مشاعر مؤلمة بالنسبة له.

بافتراض النية الايجابية ، تقدري انك تسأليه عن سبب كلامه الجارح او المؤذي ليكي ، لان هو ممكن يكون من جواه مضغوط وبيتألم من حاجة ، والهجوم ده هو الطريقة اللي بيعبر بيها عن المه ليكي ، حاولي انك تدققي وتبحثي اكتر عشان تفهمي مشاعره.

6- قبول التغيير:

فعل الشي نفسه وتوقع نتايج مختلفة ده جنون ، يعني لما تتكسر كل حاجة في علاقتك ، فالاحتفاظ بكل حاجة على حالها مش هيصلحها.

ممكن التغيير يكون فكرة مخيفة بالنسبة لك ، ولكن افتكري في اي وقت في حياتك في الماضي وانتي بتحاولي تتعلمي حاجة جديدة ، وافتكري انك خرجتي من التجربة دي شخص افضل واكتر حكمة.

7- خليكي مثابرة:

لو منجحتيش في البداية ، متستسلميش! لو انتي جواكي النية والعزم انك تنجحي العلاقة ، يبقى استمري في المحاولة ، ممكن حتى تطلبي المساعدة من حد متخصص او محترف لو حسيتي انك مش قادرة تصلحي العلاقة بنفسك.

وبصفتك نص العلاقة بس ، فانتي مش الشخص الوحيد المسؤول عن اصلاحها ، على الرغم انك بتبذلي اقصى جهد عندك ، ممكن شريكك يكون محتاج انه يغير العادات السيئة في العلاقة للمساعدة في تقوية الروابط بينكم ، ولو انتي عملتي كل اللي عليكي عشان تصلحي العلاقة ولقتيه هو مش مستعد لده ، في الحالة دي ممكن تنهي العلاقة وتنسحبي منها.

10 حاجات شريكك بيتمنى بينه وبين نفسه انك تعمليهم