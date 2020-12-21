علاج مضمون وفوري لتساقط الشعر وزيادة سمكه بفاعلية بالغة

تساقط الشعر من الأمور التي تزعج وتحبط كل فتاة، وتجعلها متلهفة في البحث عن المعلومات التي تخص تساقط الشعر في سبيل إيجاد الحل الأمثل لمشكلتها، وقد جربت الكثير من الفتيات خلطات وأدوية غير فعالة قد تتسبب في تدمير الشعر، وذلك بسبب عدم اتباع نظام غذائي صحيح ومعرفه السبب الأساسي لسقوط الشعر داخليا، عليكِ أن تقومي بعلاج شعرك بنظام غذائي سليم مع استخدام خلطات طبيعية وآمنة على الشعر، وفي هذه المقال سوف نوضح لكِ كيفية الاهتمام بشعرك لضمان عدم تعرضه للتلف والتساقط.

أسباب تساقط الشعر وكيفية علاجه بشكل فعال

من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر والتي قد لا نلاحظها إلا عن طريق القيام بفحوصات طبية وتحليل معملي، مستوى الكوليسترول المرتفع في الدم حيث أن نسبة الكريسترول المرتفع في الدم تؤثر علي بصيلات الشعر وتتسبب في سقوطه، أيضا خلل الغدة الدرقية الذي يسبب تغيرات في إفراز الهرمونات فى الجسم وبالتالي يضر الشعر و يتسبب في تساقطه، أيضا يحدث تساقط للشعر إذا حدث خلل في مناعه الجسم، أيضا تزداد كثافه الشعر أثناء الحمل بسبب نسبة ارتفاع الهرمونات التي تحافظ علي الشعر أثناء الحمل، ثم تعود نسبه الهرمون بعد الولادة إلى نسبتها الطبيعية وبالتالي يتساقط الشعر في فترة الرضاعة.

طرق العناية بالشعر والحفاظ عليه من التساقط

عليك فقط الاهتمام بشعرك والعناية به عن طريق اتباع النصائح والوصفات التي سنقدمها لك اليوم لمدة شهر واحد، قومي بالاستمرار على هذه الطريقة لمدة 4 أسابيع وسوف تجدين نتيجة مذهلة، وسوف لن تستغني عن هذا الروتين للعناية بشعرك، قومي بتقليل صبغ الشعر وتجنب الغسيل المستمر فقط قومي بغسله مرتين في الأسبوع، أيضا يجب عليكِ عدم استخدام المستحضرات الكيميائية وتقليل استخدام الحرارة لفرد الشعر بالمكواة والسشوار، وذلك مع اتباع نظام غذائي صحي حيث ينصح للحفاظ على مظهر صحي للشعر وحمايته من التساقط والتلف؛ بتجنب الوجبات السريعة والإكثار من تناول الفواكه والخضار.

خلطات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

القهوة تعمل على منع تساقط الشعر وتمد الشعر بالتغذية الكاملة وتنشط الدورة الدموية، كما تعمل على معالجة الشعر من القشرة التي تسد المسام وتمنع تغذية الجذور، في نفس الوقت تساعد على زيادة طول وكثافة الشعر وتعالج الشيب المبكر، قومي بوضع ثلاث ملاعق من البن ف ربع كوب من الماء وضعيهم على نار هادئة حتي يتم الذوبان، ثم ضعيه على شعرك لمدة ساعة ثم اغسليه جيدا.

وصفة الجرجير وزيت الزيتون لمنع سقوط الشعر

الجرجير وزيت الزيتون من أكثر العناصر المتواجدة التي تفيد جسم الإنسان بصفة عامة والشعر بشكل خاص، حيث أن الجرجير يمنح الصحة لفروة الرأس فهو يعتبر عاملاً محفزاً لنمو الشعر ويدعم صحة فروة رأسك؛ وذلك بسبب احتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن، كذلك يمتلك القدرة على ترطيب فروة رأسك، وحمايتها من الجفاف وبالتالي حماية شعرك من التلف والتساقط، كما أن زيت الزيتون يعمل على تكثيف وتطويل الشعر لأنه يحتوى على المعادن الأساسية المفيدة للشعر.

قومي بإحضار حزمة من أوراق الجرجير، القليل من زيت الزيتون، عصير نصف ليمونة بالاضافة إلى ماء بارد، ثم افرمي الجرجير جيداً في الخلاط الكهربائي، ثم ضعيه في وعاء وأضيفي إليه ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وعصير نصف ليمونة ونصف كوب ماء وضعيهم على نار هادئة لمدة 10 دقائق، بعد ذلك قومي بتصفية الخلطة بواسطة مصفاة ثم ضعيه على فروة الرأس لمدة ساعة ونصف، ثم اغسلي شعرك جيداً بالماء الدافئ ثم بالشامبو المناسب لنوع شعرك.