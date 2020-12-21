حب الشباب وصفات طبيعية تخلصك منه نهائيا ولن تعاني منه بعد اليوم

حب الشباب يعاني منه الكثير من الناس، ويسبب لهم مشكلة كبيرة، وارتبط اسمه بالشباب لان اكثر الفئات العمرية الذين يعانون منه هم الشباب، وهو يؤرقهم لأنه يشوه منظر الوجه والبشرة.

لذلك اصبح البحث كثيرا عن علاج حب الشباب كثيرا، وذلك من اجل التخلص منه نهائيا، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أسباب ظهور حب الشباب في البشرة وأساليب الوقاية وطرق العلاج الطبية وكذلك طرق العلاج بالأعشاب ونقدم لكم وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا.

طرق الوقاية من حب الشباب

دائما يقال الوقاية خير من العلاج، فإذا اتبعنا أساليب الوقاية لن نحتاج إلى العلاج، لذلك سنقدم لكم خطوات وقاية البشرة من حب الشباب وهي كما يلي:-

تنظيف البشرة بشكل يومي واستخدام الصابون الطبي يحمي بشرتك من الإصابة.

التوتر والقلق النفسي والأرق تجعل الآنسان اكثر عرضة لإصابة البشرة ولذلك يجب تجنب التوتر والقلق النفسي والأرق حتى لا تصاب البشرة.

ومن اهم الأشياء التي تجنبك الإصابة وحماية بشرتك ممارسة الرياضة والاسترخاء وكذلك تقليل ساعات الجهد والعمل وإعطاء جسمك قسط من الراحة.

مستحضرات التجميل والمواد الكيميائية تساعد على ظهور حب الشباب لذلك ينصح بتجنب استخدامها واستخدام المواد الطبيعية التي تقوي البشرة .

ينصح بتجنب أشعة الشمس وتعرض البشرة لأشعة الشمس مدة طويلة يودي إلى إصابة البشرة وتغيير لونها.

يجب تجنب تدليك البشرة المصابة بحب الشباب، والابتعاد عن اللعب في بثور وحبوب الشباب الموجودة في البشرة المصابة ومحاولة إخراج ما بداخلها من صديد لان ذلك يزيد من الالتهابات ويساعد على انتشار الحبوب في كامل الوجه.

أسباب ظهور حب الشباب

توجد أسباب كثيرة تودي إلى ظهور حبوب الشباب في الوجه، وسوف نذكرها لكم فيما يلي

إفراز زائد للمواد الدهنية من الغدد الموجودة في البشرة ومن العوامل المودية إلى زيادة حبوب الشباب في البشرة الإكثار من تناول المأكولات الدسمة المليئة بالدهون وكذلك المشروبات الغازية والشيكولاته والاضطرابات الهورمونية. ومن الأسباب أيضا العوامل التي نصحنا بتجنبها في أساليب الوقاية وهي أشعة الشمس، والتوتر النفسي والقلق وتراكم الجراثيم واستخدام مستحضرات التجميل كل هذا يودي إلى زيادة حبوب الشباب في البشرة ونصحنا بتجنبها فيما سبق في أساليب الوقاية.

علاج حب الشباب

توجد طريقتين لعلاج الشباب

الطريقة الأولى وهي علاج حبوب الشباب عن طريق العلاج الطبي والدوائي، وهو الذهاب إلى الطبيب وتشخيص المرض واتباع تعليمات الطبيب وأخذ العلاج الدوائي الذي وصفه الطبيب، والعلاج الدوائي ليس مجال حديثنا اليوم.

الطريقة الثانية وهي العلاج بالأعشاب والوصفات الطبيعية، وهو ما سوف نتحدث عنه اليوم في هذا المقال، وهو علاج حبوب الشباب بالأعشاب الطبيعية والوصفات الطبيعية، وسوف نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تخلصك من حب الشباب نهائيا.

الوصفة الأولى لعلاج الحبوب

وهي علاج حبوب الشباب بالكركم وذلك عن طريق خلط ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من الحليب ونضع عليهم ملعقة صغيرة من العسل ، ويوضع الخليط على المنطقة المصابة بحبوب الشباب وذلك لمدة عشر دقائق ثم يغسل الوجه، ويكرر ذلك ثلاث مرات أسبوعيا، وبعدها ستتخلص من الحبوب نهائيا.

الوصفة الثانية لعلاج الحبوب

من الوصفات الطبيعية التي تستخدم لعلاج حبوب الشباب التي تصيب البشرة، وصفة طبيعية سهلة جدا، وهي بياض البيض، وذلك عن طريق خفق بياض البيضة خفقا جيدا حتى يصير أو يخرج منها الرغوة، وبعد ذلك نقوم بإضافة قطرات أو عصر ليمونه عليها ، ويوضع الخليط على الوجه ويترك الماسك أو الخليط على الوجه حتى يجف، ويكرر ذلك أربعة مرات في الأسبوع وسوف تشعر بتحسن جامد في البشرة وتتخلص نهائيا من الحبوب.