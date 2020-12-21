طولي شعرك قبل العيد _ خلطة هنديه رهيبة لتطويل الشعر للركب بجنون وبسرعة البرق

خلطة هنديه رهيبة لتطويل الشعر للركب تحب النساء الشعر الطويل وعندما يتعرض الشعر للمشكلات التي تمنع من نموه وإطالته تضطر أن تبحث كثيراً عن أفضل الطرق التي تساعدها على تخطي تلك المشكلة ولكن لا يوجد أفضل سيدتي من أنك تقومين باستخدام الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تطويل وحماية الشعر من كافة مشكلاته، فاعتمدي على استخدامها فأنت لا تخسري معها أبداً بل على عكس فهي مفيدة لصحة شعرك.

خلطة هنديه رهيبة لتطويل الشعر للركب

يوجد الكثير من الوصفات التي تستخدم لإطالة ونمو الشعر والتي تتمثل في الآتي:

وصفة زيت جوز الهند وعصير البصل

تحتوي هذه الوصفة على الكثير من الفوائد للشعر فهي تساهم في سرعة نموه وتكثيفه وطوله ويتم استخدامها وتحضيرها بطريقة سهلة جداً، فامزجي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع 3 ملاعق كبيرة من عصير البصل، بعدها يتام توزيع الخليط على الشعر وفروة الرأس مع التدليك وتركه لمدة نصف ساعة ومن ثم يتم غسله بالماء الفاتر والشامبو مع تكرار استخدامها مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.

خلطة الأفوكادو وزيت الزيتون:

تعتبر من الوصفات العلاجية التي تجعل الشعر يتخلص من كافة مشكلاته فكل فتاة يمكنها استخدام الوصفة بكل سهولة عن طريق هرس ثمرة الأفوكادو ويضاف لها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، بعدها يتم تدليك فروة الرأس والشعر بالخليط ويترك لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم غسيل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو واحرصي على تكرار استخدامها من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

خلطة أوراق الكاري:

تعرف أوراق الكاري بفاعليتها الكبيرة وقدرتها الهائلة على تحفيز عملية نمو الشعر وتطويله فهي تحتوي على أفضل العناصر فقومي بسحق 2 كوب من أوراق الكاري بالخلاط الكهربائي وبعهدها يتم خلطه مع قليل من الماء ليصبح لديك عجينة توضع على الرأس وتترك ساعة وبعدها يتم غسل الشعر.