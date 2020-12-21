اقوى خلطه معجزه لعلاج الشعر الجاف والمتقصف والتالف مجربه ومضمونه

خلطه معجزه لعلاج الشعر الجاف تعانين كثيراً من الشعر الجاف والتالف ولا تستطيعين الحصول على الحل والعلاج المناسب، فقد أتينا إليك اليوم سيدتي حتى نمنحك الحل الأمثل والذي يناسب جميع أنواع الشعر، فلا يوجد أمامك سوى أن تقومين باستخدام الوصفات الطبيعية المليئة بالعناصر الطبيعية المفيدة جداً لصحة شعرك وجماله.

خلطه معجزه لعلاج الشعر الجاف

تحتوي الوات الطبيعية على خصائص تعمل على تنعيم وفرد الشعر والتي تتمثل في الآتي:

وصفة لبن الزبادي وصفار البيض:

قومي بإحضار وعاء اخلطي به ملعقة من لبن الزبادي مع صفار بيضة واحدة وملعقة من العسل وملعقة من زيت اللوز واخلطي جيداً حتى تحصلين على خليط ناعم ومتجانس، ومن ثم يوضع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعة كاملة وبعدها يشطف بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر.

وصفة العرقسوس وحليب جوز الهند:

اخلطي 4 ملاعق من عصير الليمون مع ملعقتين من زيت الزيتون و3 ملاعق كبيرة من النشا وملعقة من بودرة العرقسوس مع كوب من حليب جوز الهند واخلطيهم بشكل جيد ثم ضعيهم في قدر على النار الهادئة وقلبي حتى تحصلين على خليك مثل الكريم واتركيه يبرد وبعدها يطبق على الشعر ويترك لمدة ساعتين ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة الموز وزيت الزيتون:

الموز من أحد أنواع الفاكهة التي تحتوي على نسبة من العناصر المغذية لفروة الرأس والمرطبة لها، ويتم تطبيق الخليط على الشعر عن طريق هرس حبة من الموز مضاف لها ملعقة من حبوب الذرة و4/1 كوب من الماء و3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون واخلطي جيداً ليصبح الخليط متجانس ومن ثم يطبق على الشعر واتركيه لمدة ساعتين وبعدها يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو الذي يحتوي على مواد طبيعية.