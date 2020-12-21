أقوي سيرم طبيعي ساحر في تطويل وتكثيف وتنعيم الشعر بسرعة رهيبة

أقوي سيرم طبيعي ساحر في تطويل وتكثيف وتنعيم الشعر تتميز المرأة في الوطن العربي بوجه عام بالشعر الطويل الثقيل الناعم، واهتمام المرأة بجمال ومظهر الشعر من أولى الأولويات لديها، حيث ان الشعر يغير في شكل ومظهر المرأة تغير كبير جدا فمن المعترف به أن الشعر هو تاج المرأة لذا من المفضل ان تبتعد المرأة عن أي مواد كيميائية تضر بالشعر وتبحث عن الخلطات الطبيعية التي لا تضر الشعر، واليوم سوف نضع لكم أفضل سيرم منزلي طبيعي للتخلص من جميع مشاكل الشعر وتكثيف وتنعيم وتطويلة في أسرع وقت أفضل من الجاهز وله الكثير من الفوائد المذهلة للشعر لانه يحتوي علي مواد طبيعية ومفيدة.أقوي سيرم طبيعي ساحر في تطويل وتكثيف وتنعيم الشعر
سيروم الطبيعي سحري للشعر من أفضل الاشياء والمستحضرات التي تستخدمها المرأة للحصول على شعر صحي ولامع وقوي من بداية منبت الشعر حتى الاطراف ولا توجد اي معاناة في استخدامه بل يستخدم بكل سهولة.مكونات تحضير سيروم الطبيعي
- للحصول على شعر صحي خالي من أضرار المواد الكيميائية ينصح باستخدام زيوت ومواد طبيعية من المنزل لتحضير سيروم الطبيعي حتى يكون شعرك في أمان من التلف.
- يوجد العديد من الزيوت والنباتات الطبيعية التي تستخدم في تحضير سيروم طبيعي للشعر منها الآتي،
- الجيل المستخلص من الصبار، اضافه جل الصبار يعمل على منحك شعر فائق النعومة والكثافة.
- زيت نبات اللافندر والروزماري، اضافة قطرات من هذه الزيوت العطرية يقوي من الشعر وفروة الرأس.
- اضافة أوراق نبات القراص الى الوصفة يجعل الشعر غني بالعديد من الفيتامينات.
- اضافه ملعقتين كبار من جل الصبار مع ملعقتين من أوراق نبات القراص على النار هادئة مع التقليب المستمر ثم اضافه ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت اللوز.
- رفع الخليط من على النار ثم اضافه قطرات من زيت اللافندر أو زيت الروزماري لجعل الخليط له رائحة عطرية.
كيفية الاستعمال
- اضيفي كميه من الخليط على الشعر حتى الاطراف وعند منبت الشعر وتدليك الفروة لمدة ١٠ دقائق ثم تركه على الشعر لمدة نصف ساعة، يتم غسل الشعر بالماء الدافئ ويتم التكرار حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.
- ان استخدام الوصفات الطبيعية للشعر، المستخلصة من النباتات علاج قوي للشعر التالف ومهم جدا للعناية بالشعر الصحي، لذا ينصح باستعمالها بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.
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