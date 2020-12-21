حبوب اطالة الشعر السحرية ضعيها علي الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة

حبوب اطالة الشعر السحرية ضعيها علي الشامبو نلاحظ أن الكثير من السيدات ينفقون اموال كثيرة على المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر، وهذا لكي يضمنوا له التمتع بشعر أكثر لمعان وصحة وقوة، ولكن هل هذا الحل الأمثل، من الممكن تجربة وصفة طبيعية فعالة أفضل بكثير على المنتجات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، وانتشر في الفترة الأخيرة استخدام الريفو للشعر حيث أنه يقضي على جفاف الشعر والقضاء على القشرة ويساعد على زيادة طول الشعر عند الانتظام باستخدامه، فتعالي معنا لتتعرفي على كيفية تحضير خلطة الريفو للشعر. خلطة الريفو لتطويل الشعر قومي بإحضار 2حبة من الريفو وتوضع بكمية قليلة من الماء، ومن ثم نقوم بوضع الريفو المذاب مع الشامبو وندلك بالمزيج فروة الرأس بشكل جيد ومن ثم يشطف بالماء الفاتر.

نقوم بخلط 2حبة من الريفو مع الماء حتى يذوب الريفو جيداً، ومن ثم نأخذ الخليط ويضاف له بعض قطرات زيت الزيتون ويطبق على الشعر مع عمل مساج خفيف لفروة الرأس، ومن ثم ننتظر حوالي ساعتين مع تغطية الشعر بمنشفة من القطن، ومن ثم قومي بغسل الشعر بالماء، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع وسوف تتخلصين نهائياً من تلف الشعر وتحصلين على شعر طويل قوي ولامع وناعم بكل سهولة. فوائد خلطة الريفو للشعر يعمل على تعزيز جذور الشعر لأن ذلك يزيد من تدفق الدورة الدموية ويزيد من تدفق الأكسجين لفروة الرأس.

يحتوي على كمية المعادن والفيتامينات الهامة والتي يكون الشعر بحاجة لها.

يمنع تساقط الشعر لأكبر درجة ممكنة.

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