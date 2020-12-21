طريقة تحضير حلوى البسكويت المفروك بالمكونات والخطوات

يتم تحضير حلوى البسكويت المفروك في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، حيث يمكن تناوله كأحد أنواع الحلويات التي يتم إعدادها باستخدام البسكويت، ويعجل بها الجميع نظراً لخفتها وكذلك طعمها الرائع والمميز، فتعرفي على مكونات التحضير والطريقة لتقومي بإعدادها في المنزل. أولاً المكونات أولاً المكونات أولاً مقادير تحضير الطبقة الأولى: نصف كوب من الحليب البودرة.

كوب من البسكويت المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من سكر البودرة.

علبة من القشطة. ثانياً مقادير الطبقة الثانية: ثلثا كوب من كريمة خفق سائلة.

ربع كوب من الماء.

ظرف من كريم الكراميل. مقادير الطبقة الثالثة: نصف كوب من الكاكاو البودرة. طريقة العمل لكي يتم تحضير الطبقة الأولى: نضع في مقلاة على نار متوسطة ما لديكم من الخليل مع الاستمرار في التقليب ليتغير لون الحليب بعد ذلك يتم رفع المقلاة عن النار.

بعد ذلك نضع الحليب المحمص في وعاء آخر ونضيف عليه السكر والبسكويت والقشطة.

تعجن جميع المكونات حتى تتداخل فيما بينها ثم توزع الخليط في صينية.

أما لتحضير الطبقة الثانية نضع كريمة الخفق وكريم الكراميل والماء في وعاء على نار متوسطة.

نخلط جميع المكونات حتى تصبح متجانسة ونترك الخليط على الناس مع التقليب المستمر لهذه المكونات.

نقوم بسكب خليط الكراميل على طبقة البسكويت داخل الصينية.

نترك الحلوى جانباً حتى تصبح باردة في درجة حرارة الغرفة قم يتم إدخاله في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى يجمد.

يتم توزيع الكاكاو على وجه الحلوى بعد ذلك يتم تقديمه في أطباق التقديم على السفرة.

كما يمكنك وضع أي إضافات على هذه الحلوى بحسب رغبتك في تناول الحلوى ليكون الطعم لذيذ كما تحب.

يمكن زيادة المكونات السابقة إن كنت تريد المزيد من حلوى البسكويت المفروك. طريقة العمل

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