طريقة عمل الفرنش توست في المنزل بالخطوات

تعرف على طريق تحضير الفرنش توست، أو الخبز الفرنسي الرائع كما هو متعارف عليه الذي يتيح أمامك خيارات عديدة من أجل تناوله إما من خلال تناوله بمفرده فهو يكفي، أو تناوله مع العسل أو مع الجبنة، يمكنكِ تحضيرها لأطفالك في الصباح فهم يحبون هذا النوع من الخبز كما يعتبر من أفضل أنواع الخبز، لذلك نذكر لك مكونات التحضير وخطوات سهلة من أجل إعداده.

أولاً المكونات

جميع المكونات المستخدمة في تحضير الفرنش توست متوفرة في أي مطبخ باستثناء القليل منها الذي يمكنك شرائه بسهولة من أي مكان، حيث تكون المكونات كما يلي:

عدد ست بيضات.

ثلثي كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

عدد 8 من شرائح خبز التوست.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ثانياً طريقة التحضير

أما عن خطوات التحضير فهي أسهل ما يمكن فقط اتبعي الخطوات التالية لتحصلي على خبز فرنسي توست يشبه تماماً الذي يتم تحضيره في المخابز.

نسخن المقلاة غير اللاصقة على نار متوسطة.

في وعاء نقوم بخلط كل من البيض والسكر والفانيليا والقرفة والحليب.

نغمس قطع الخبز في الخليط السابق ونضعها في المقلاة المسخنة ونطهيها حتى تكتسب قطع الخبز اللون الذهبي من الجانبين.

بعد ذلك نقدم شرائح الفرنش توست في أطباق التقديم ونقدمها للجميع إلى جانب العسل.

يعتبر خبز التوست أفضل خبز مناسب للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لانقاص الوزن.

يعتبر بديل عن الخبز العادي الذي يحتوي على قدر عالي من السكريات.

هذا الخبز يحتوي على الردة التي تساعد على حرق الدهون في الجسم بالتالي تمتع الزيادة في وزن الجسم.

وجبة مشبعة بالنسبة للأطفال مع أي إضافات أخرى.

فوائد خبز التوست للصحة