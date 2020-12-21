تعرفي على طريقة عمل الكوسكوس المغربي باللحم والذي يعتبر من أطيب الوصفات المغربية وأسهلها في التحضير ويحبها جميع أفراد العائلة من الأطفال والكبار، حيث يتم تحضيرها من خلال مجموعة من الخطوات السهلة بمكونات بسيطة موجودة في المنزل تعرفوا عليها خلال هذا المقال. أولاً المكوّنات عدد 3 ثمرات كوسة مقطعة إلى شرائح

300 جرام من الملفوف اامقطع إلى شرائح.

ثمرة قرع مقطعة إلى شرائح.

ثمرتان جزر مقطع إلى شرائح.

حبة طماطم مقطعة إلى شرائح.

ثمرة بصل مقطعة إلى شرائح.

ثمرة فلفل رومي أخضر مقطعة إلى شرائح.

ثمرة فلفل أحمر مقطعة إلى شرائح

ثمرة من اللفت المقطع إلى شرائح.

نصف كيلو من الكسكس.

علبة حمّص معلب.

كيلوجرام لحم غنم مقطع.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

ملعقة كبيرة من البقدونس.

ثمرة بصل مفرومة.

ثمرة طماطم مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة زعفران مطحون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود . ثانياً طريقة العمل في وعاء على نار متوسطة نذوب السمنة ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل.

نضيف اللحم ونضع كل من ب

الملح، الفلفل الأسود، الكركم والزعفران والزنجبيل ونحرك جميع المكونات.

نزيد عصير الطماطم والكزبرة والبقدونس ونترك الخليط على نار هادئة حوالى ثلاث دقائق ونقوم بتقليب المكونات بين الحين والآخر.

بعد ذلك نضيف الماء ونتركه على نار متوسطة لينضج اللحم.

نضع البصل والطماطم والفلفل والفرع والجزر واللفت.

بعد ذلك نتركه على النار متوسطة حتى يصبح الخليط ناضج لتضيف عليه الكوسة.

بحسب التعليمات المدونة على العلبة يتم طهي الكسكس.

بعد نضج الكسكس يتم وضعه في طبق ويزين أعلاه بقطع من اللحم والكوسة والخضروات.

يقدم للجميع ساخن يمكن تناوله مع الأرز الأبيض. أولاً المكوّناتثانياً طريقة العمل

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