تحضير ككية الكابتشينو الرهيبة هشه مثل القطن لمحبين الشكولاته

تحضير ككية الكابتشينو الرهيبة لكل عشاق القهوة سريعة الذوبان والكابتشينو، بإمكانك الآن تحضير كيكة الكابتشينو الساخنة في المنزل، حيث أنها من أنواع الكيك التي انتشرت في الفترة الأخيرة ونالت على إعجاب الكثير من الأشخاص ولن يتمكنوا من القيام بها، ولأننا متميزين دائماً وعلى متابعة مستمرة بكل ما يشغل بالك حرصنا على أن نوفر لكم طريقة عمل كيكة الكابتشينو في المنزل بطعم رائع.

سوف نطرح عليكم طريقة سهلة للغاية في تحضير كيكة الكابتشينو لمحبين الشكولاته فهي من أسهل الكيكات بطريقه سهله وناجحة وخطوات بسيطة في المنزل لزوجك ولأطفالك:

المكونات:

4 كوب من الدقيق.

ربع كوب من السكر.

نصف ملعقة من مسحوق الاسبريسو.

كوب ونصف من السكر.

رشة ملح.

4 بيضات.

كوب من الزيت.

ملعقتين من البيكنج بودر.

كوب حليب سائل.

نصف كوب من القهوة الباردة.

نقوم بتسخين الفرن ونجهز الصينية المستخدمة بوضع طبقة من الزيت وربع كوب من السكر ويوزع عليها، ونصف ملعقة من الإسبريسو.

نبدأ بتحضير الكيك، بخفق البيض تدريجياً بالمضرب الكهربائي ويضاف لها الزيت مع الاستمرار في الخفق على أن يكون بسرعة متوسطة لمدة دقيقتين متواصلين.

في ناء عميق نقوم بمزج كلاً من الدقيق مع البيكنج بودر والسكر والملح والاسبريسو ويضاف المزيج لبيض تدريجياً ومن ثم الحليب مع الاستمرار بالخفق دون توقف ولكن على سرعة منخفضة لمدة ثلاث دقائق.

يضاف القهوة الباردة مع الاستمرار بالضرب لمدة دقيقتين ومن ثم نقوم بإضافتها لخليط الكيك وتقلب وتوضع في الصينية السابق تحضيرها في الفرن حتى تمام النضج وتخرج بعد السوا تترك لتبرد وتقدم مع المشروبات وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير: