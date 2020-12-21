طرق طبيعية لزيادة إنتاج الكولاجين للبشرة لتتمتعي ببشرة نضرة وأكثر شباباً، الكولاجين الطبيعي هو المسئول عن الحفاظ علي شباب ونضارة البشرة ولكن عند حدوث خلل في إنتاجه في الجسم فهذا يتسبب في ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، وهذه تعد مشكلة مزعجة بالنسبة للنساء مما يجعلها تلجأ إلي شراء كريمات الكولاجين لاستعادة شباب بشرتها ولكن ليس في متناول الجميع الحصول علي هذه الكريمات نظراً لأنها باهظة الثمن ولهذا عليك الاعتماد علي مكونات طبيعية تساعد في إنتاج الكولاجين اللازم لبشرتك للحفاظ عليها نضرة وأكثر شباب.

أفضل الوصفات الطبيعية لتعزيز زيادة كولاجين البشرة والحفاظ علي شبابها

تتوافر الكثير من الطرق الطبيعية التي تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي للبشرة، وذلك لأنها تتكون من مواد طبيعية آمنة وغير مكلفة تمنحك بشرة أكثر نضارة ونقاء وخالية من أي علامات التقدم في العمر.

وصفة بياض البيض وعصير الليمون لتعزيز إنتاج كولاجين البشرة

تعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات فاعلية لشد البشرة وتمنحك سناً أصغر كما تقوم بإزالة التجاعيد وتنعم الوجه، وذلك لأن بياض البيض من أقوي المواد الطبيعية لشد البشرة والوجه وغلق مسامات البشرة وتفتيح لونها، أما عصير الليمون يحتوي علي مضادات للأكسدة مما تساعد في تفتيح وترطيب البشرة وتوحيد لونها كما يمنحها النعومة والإشراق ويقوم بتغذية البشرة.

بياض بيضة واحدة.

1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

قومي بمزج بياض البيض وعصير الليمون مع مراعاة عدم حدوث رغوة، ثم يغسل الوجه ويجفف جيداً باستخدام منشفة نظيفة.

قومي بتوزيع وصفة تعزيز إنتاج الكولاجين علي البشرة باستخدام قطعة من القطن المخصص للمكياج، ثم اتركي الوصفة علي الوجه لمدة 15 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء الدافيء ثم يوضع المرطب وتستخدم وصفة زيادة إنتاج كولاجين البشرة مرتين في الأسبوع لترطيب وتنعيم البشرة ومنحها النضارة والنقاء والمحافظة عليها.

مكونات وصفة تعزيز إنتاج كولاجين البشرة لبشرة أكثر شبابطريقة تحضير وصفة تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي لبشرة الوجهوصفة لبان الذكر لتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة

لبان الذكر معروف بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل علي شد البشرة وإزالة التجاعيد، ويعتبر أفضل ماسك طبيعي لنضارة وتغذية البشرة، كما يقوم بتحفيز وزيادة إنتاج كولاجين البشرة للحفاظ عليها أكثر نضارة وشباباً.

2 ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

كوب من الماء المغلي.

قومي بنقع لبان الذكر في الماء المغلي لمدة ليلة كاملة حتي يصبح الماء لونه أبيض، ثم يصفي ونأخذ الماء الناتج عن نقع لبان الذكر ونضعه في زجاجة في الثلاجة.

قومي بمسح الوجه بماء لبان الذكر باستخدام قطنة نظيفة لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة بالكريم المرطب.

يتم تكرار وصفة زيادة تحفيز وإنتاج الكولاجين مرتين أسبوعياً للحصول علي بشرة صافية وخالية من أي تجاعيد أو علامات تقدم في العمر.

مكونات وصفة لبان الذكر لتحفيز وزيادة إنتاج الكولاجين لبشرة نقيةطريقة تحضير وصفة زيادة تحفيز وإنتاج كولاجين البشرة