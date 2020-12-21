الطرق الطبيعية لعلاج قشرة الشعر الدهنية وأسبابها

تهتم الكثير من النساء بجمال شعرها وتعتبره تاج يزين جمالها، ولكن في معظم الأوقات تعوق القشرة الدهنية حيال نمو الشعر ونعومته، وتصيب قشرة الشعر فروة الرأس وتعد من المشاكل الشائعة بين الناس، وتظهر القشرة علي شكل قطع رقيقة ذات مظهر زيتي، كما إننا نستطيع رؤية القشرة على الأكتاف والشعر من الخارج، وقد تتسبب القشرة في أحراج صاحبها مع العلم أنها تسبب في بعض الأحيان الحكة، وتتكون قشرة الرأس الدهنية من نتاج الزهم الذي تفرزه الغدد الدهنية بشكل مفرط، ويتجمع هذا الزهم ويكون على فروة الرأس طبقة فيها شي من اللزوجة والرطوبة تجذب الأوساخ والخلايا الميتة في اتجاهاها وتتكون القشرة .

أسباب قشرة الشعر الدهنية

تحدث الإصابة بالقشرة الدهنية في فروة الرأس ذلك بسبب التغيرات الهرمونية الناتجة عن القلق والتوتر والتغيرات الفسيولوجية والحمل أيضا، ويكون غسيل الشعر المتكرر الغير منتظم سبب مهم في تكوين القشرة الدهنية، ويعد أيضا عدم التنظيف بشكل جيد وتراكم الأوساخ في فروة الرأس .

الطرق الطبيعية لعلاج قشرة الشعر الدهنية

يوجد العديد من الطرق الطبيعية مستخدمة للعلاج قشرة الشعر الدهنية، ومنها ما يلي :

يقوم جيل الألوفيرا بتطهير وتنظيف بوصيلات الشعر من جذورها من الخلايا الميتة والزيوت المتراكمة والزهم، كما أنها تعتبر من العلاجات الفعالة لعلاج القشرة الدهنية ومنع الشعور بالحكة، وفما يلي سوف نشرح كيفية استخدام الألوفيرا تبعا للخطوات التالية :

المكونات : 4 ملاعق من جيل الصبار ( الأليوفيرا)

طريقة التحضير:

قم بتوزيع الجيل على فروة الرأس كلها.

عليك بنقع منشفة نظيفة في ماء ساخن .

اتركي المنشفة على راسك لمدة 30 دقيقة بعد لفها علي الرأس بإحكام .

يغسل الشعر بعد ذلك بشامبو مناسب لنوع الشعر .

تكرر هذة الوصفة 3 مرات في الأسبوع .

صودا الخبز لعلاج القشرة الدهنية

هناك العديد من الفوائد لصودا الخبز والتي من دورها تزيل الزيوت المتراكمة على فروة الرأس، كما إنها تعمل على موازنة درجة حموضة فروة الرأس، ونستطيع استخدامها لعلاج القشرة الدهنية كما يلي :

المكونات :

3معلاق كبيرة من صودا الخبز

نصف كوب من الماء

التحضير :

نقون بخلط المكونات مع بعضها حتي تصبح عجينة . ضعي العجينة علي فروة الرأس كلها واتركيها لمدة ربع ساعة . اغسلي شعرك بشامبو معتدل برفق . يكرر هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع .

اختلافات القشرة الدهنية والقشرة الجافة

هناك العديد من الاختلافات بين كل من القشرة الجافة والقشرة الدهنية في فروة الرأس، ومن ضمن هذة الاختلافات ما يلي :