يعتبر الليمون، والذي يحمل الاسم العلمي (Citrus limon) أحد أنواع الفاكهة الحمضية، وهو ثالث أهم محصول من الحمضيات بعد البرتقال واليوسفي.

وقد أجريت العديد من الأبحاث العلمية لدراسة تأثيراته الصحية، ووجد الباحثون أنه غني بالمركبات الفينولية والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والزيوت الأساسية والكاروتينات، وبالتالي فهو من ثمار الفاكهة الهامة لصحة الإنسان.

ومثله، يمتاز عصير الليمون بمحتواه الغذائي الكامل من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لتعزيز الصحة وتقوية المناعة والوقاية من العديد من الامراض والفيروسات.

ويحتوي عصير الليمون بشكل اساسي على فيتامين سي وهو مضاد قوي ضد الفيروسات والجراثيم المسببة للامراض، فضلاً عن الالياف الضرورية لعمل الجهاز الهضمي، وغيرها من الفيتامينات والمعادن.

فوائد عصير الليمون على صحتك

ذكر موقع "اليوم السابع" نقلاً عن موقع Healthline، لمجموعة من الفوائد الصحية التي نجنيها من تناول عصير الليمون وهي التالية:

تعزيز صحة القلب: إذ توفر كل حبة من الليمون ما يعادل 31 مللجم من فيتامين سي، وتناول هذا الفيتامين يسهم في خفض خطر الاصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية بحسب الدراسات.

لكن هذا الفيتامين ليست وحده من يلعب دوراً بارزاً في تعزيز صحة القلب، فهناك ايضاً الالياف المتوفرة في عصير الليمون وكذلك المركبات النباتية التي تقلل من خطر امراض القلب بشكل كبير.

التحكم بالوزن: يتم الترويج لليمون على انه من افضل الاغذية المساعدة على انقاص الوزن، وإحدى النظريات وراء هذا القول تركد ان الياف البكتين القابلة للذوبان في الليمون تتمدد في معدتك، ما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.

لكن عصير الليمون لا يحتوي على البكتين، وبالتالي فإن تناوله لا يحقق هذه الغاية. فيما تتجه نظريات أخرى للقول بأن تناول الليمون مع الماء الساخن يساعد في التحكم بالوزن وانقاصه.

منع تشكل حصى الكلى: وقد وجدت بعض الدراسات ان عصير الليمون يحول دون تشكل حصى الكلى، وهي كناية عن كتل صغيرة ناتجة عن تبلور منتجات الفضلات وتراكمها في الكلى.

ويسهم حمض الستريك في عصير الليمون في منع حصى الكلى من خلال زيادة حجم البول ورفع درجة الحموضة في البول، ما يخلق بيئة أقل ملاءمة لتكوين حصى الكلى.

الوقاية من فقر الدم: الناجم عن النقص الشديد بالحديد في الجسم، وبالرغم من ان عصير الليمون لا يحتوي الا على كمية قليلة من الحديد، إلا أنه فعال في الوقاية من فقر الدم من خلال تحسين امتصاص الحديد من الاطعمة النباتية بسبب وجود فيتامين سي وحمض الستريك فيه.

تقليل خطر الاصابة بامراض السرطان: كشفت بعض الدراسات أن تناول الفاكهة الحمضية من قبل بعض الاشخاص، قد أمن لهم الحماية من امراض السرطان. وفي دراسات أجريت على انابيب الاختبار، تبين نجاح بعض من مركبات الليمون في التخلص من الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: إذ يحتوي الليمون على حوالي 10٪ كربوهيدرات، معظمها على شكل ألياف قابلة للذوبان وسكريات بسيطة، ما يحسن عمل الجهاز الهضمي ويحول دون الاصابة بالامساك وعسر الهضم والنفخة وغيرها من المشاكل المتصلة بهذا الجهاز.

في النهاية، لا بد من التذكير بضرورة مراجعة البيب المختص قبل اتباع نصيحة تناول عصير الليمون وغيرها من العصائر الطبيعية، لتبيان ما إذا كان مفيداً لك حسب حالتك الصحية.