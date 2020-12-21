طريقة عمل الحلويات بسبوسة بالقشطة بطريقة سهلة

البسبوسة بالقشطه من أجمل الحلويات و من المعروف أن الحلويات لها اعتبارات خاصة عند جميع الناس وتعد البسبوسه بالقشطه من احلي الحلويات التي يمكن أن تستمتع في تناولها وكثير من الناس تحب تناول البسبوسه بالقشطه ولكن تهاب طريقه تحضير ها ومعا سوف نسرد في هذا المقال عمليه شرح مكونات وطريقه تحضير البسبوسه بالقشطه بطريقه سهله ومبسطه.

تنقسم طريقه التحضير إلى تجهيز ثلاث مقادير سوف نقوم بشرح كل طريقه تحضير المقادير على حده وهي مقادير البسبوسه – مقادير القشطه – مقادير القطر.

مقادير البسبوسه المطلوبة

1 – عدد كوب ونصف سميد.

2 – عدد كوب ونصف جوز هند.

3 – عدد نصف كوب زيت نباتي.

4 – عدد نصف كوب سكر.

5 – عدد ٤ باكيت فانيليا.

6 – عدد ٣ باكيت بيكنج بودر.

7 – عدد ١ بيضه.

8 – عدد ١ علبه زبادي عادي.

9 – عصير ليمونه واحده فقط

مقادير القشطه

1 – عدد ٣ كوب مياه.

2 – عدد ٣ ملاعق حليب مجفف.

3 – عدد ٣ ملاعق كبيره قشطة.

4 – عدد ٧ ملاعق نشا.

5 – عدد ٤ باكيت فانيليا.

مقادير القطر

1 – عدد ٣ كوب سكر.

2 – عدد ٣ كوب مياه.

3 – عصير ليمونه.

4 – عدد ١ باكيت فانيليا.

تحضير طبقة البسبوسه

يتم وضع بيضه في وعاء ثم يتم أضافه عدد ٤ باكيت فانيليا وأضافه عصير الليمون ثم نقوم بعمل بشر الليمون و أضافتها إلى الخليط ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات ثم يتم أضافه نصف كوب الزيت النباتي ويتم التقليب جيدا ثم يتم أضافه نصف كوب السكر ويتم التقليب أيضا وكذلك أضافه نصف كوب زبادي ويتم التحريك ثم يتم أضافه كوب ونصف سميد ويتم التقليب جيدا ثم يتم أضافه كوب ونصف جوز الهند ويقلب جيدا ثم يتم أضافه عدد ٣ باكيت بيكنج باودر ثم يتم تقليبها جيدا حتى تكون جاهزه للاستخدام.

تحضير طبقه القشطه

يتم أضافه عدد ٣ كوب مياه يضاف إليها عدد ٣ ملعقه حليب مجفف و أضافه ٧ ملاعق نشا وأضافه ٤ باكيت فانيليا ثم يتم تسخينها على النار مع التقليب جيدا حتى تصبح جاهزه.

تحضير الشربات

يتم وضع ٣ كوب سكر بالإضافة إلى ٣ كوب مياه مع عصير الليمون ثم يوضع على النار حتى يتم الغليان ثم يوضع عليها باكيت فانيليا وتترك على النار لمده ١٠ دقائق حتى يصبح قوامها متجانس.

يتم إحضار قالب البسبوسه ويتم دهانه بملعقه زبده ثم يتم صب الطبقة الأولى من البسبوسه ويتم فردها في القالب ثم يتم وضع الطبقة الثانية من القشطه ويتم فردها ثم تضاف الطبقة الأخيرة من البسبوسه ثم يتم إدخالها في الفرن على درجه حراره ١٨٠ درجه حتى يتم تسويتها لدرجه الاحمرار سوف تسوي جيدا.

يتم وضع الشربات وهو بارد على البسبوسه بعد خروجها من الفرن مباشره.

المرحلة النهائية