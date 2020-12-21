قنبلة للتخسيس ملعقة واحدة على الريق هتخلصك من الدهون البطن والجسم في أسبوع تخسيس الجسم وحرق الدهون

الحبهان في تخسيس الجسم وحرق الدهون ، يعتبر الحبهان من أهم المكونات التي تدخل في العديد من المأكولات، والتي لها قدرة في تخسيس الجسم وحرق الدهون كما أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية والغذائية وتحتوي على مذاقا مميزا وفيما يلي سوف نتعرف على الحبهان في تخسيس الجسم وحرق الدهون .

قومي بطحن مجموعة من حبوب الحبهان لكي يتم استخراج البذور منها، بعد ذلك قومي بإضافة القشور والبذور إلى كوب يحتوي على ماء. واتركيه طوال الليل وفي صباح اليوم التالي قومي بتصفية الماء وتناوليه على معدة فارغة .

تجنب تناول أي شيء لمدة نصف ساعة بعد تناول ماء الحبهان وينصح بتناوله كل يوم على معدة فارغة في الصباح لكي تحصل على نتيجة هائلة .

من الممكن أيضاً تحضير شاي الحبهان الساخن والذي يتكون من ملعقة كبيرة من بذور الحبهان ثم يتم إضافته إلى كوب فيه ماء باستخدام بعض التوابل مثل القرفة، أو القرنفل، أو الزنجبيل، أو غيره .

قومي بغلي جميع المكونات على النار لمدة خمس دقائق بعد ذلك قومي بتصفيتها وأضيفي قليلا من العسل للتحلية للحصول على مذاق مميز .

وصفة الحبهان المطحون فيوصفة الحبهان والحليب لتقليل الوزن والقضاء على الدهون

يعتبر تراكم الدهون في الجسم من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من الناس والآن سوف نقدم وصفة رائعه بالحبهان للتخلص من دهون الجسم.

مكونات وصفة الحبهان للتخسيس

ملعقتين صغيرتين من الحبهان المطحون.

وسكر أو عسل حسب الرغبة وكوبان بهم حليب.

طريقة تحضير وصفة الحبهان والحليب لحرق الدهون

قومي بوضع الحليب على النار وحركيه باستمرار بملعقة، بعد أن يسخن قومي بإضافة الحبهان المطحون إليه وحركيه خمس دقائق،

بعد ذلك أضيفي السكر، أو العسل حسب الرغبة وحركيه قليلا ثم قومي بإطفاء النار.

يجب عليك تناول الحبهان والحليب مرتين يوميا لكي يساعدك في التخلص من الدهون خاصة المتراكمة في منطقتي البطن والأرداف ولكي يتم الاستفادة قدر الإمكان من فوائد الحبهان في تخسيس الجسم وحرق الدهون.

بذلك نكون قد أضفنا إليكم معلومات عن الحبهان لتخسيس الجسم وإزالة الدهون من المناطق التي تتراكم فيها الدهون بكثرة نتمنى أن نكون قد أفدتكم.