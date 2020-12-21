طريقة تحضير الدونات بالجبنة بأخف وأهش عجينة مثل القطن خطوة بخطوة

تُعد الدونات بالجبنة من أشهر الحلويات بالمطابخ الامريكية، ومطابخ دول العالم، وتعرف بالحلويات الخفيفة والشهية، التي يعشقها الكبار والصغار، لأنها تتميز بمذاق رائع ورائحة قوية، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة بكل سهولة، ولكن بعض النساء لا يعرفون طريقة تحضير الدونات الحادق، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال مقالنا طريقة عمل الدونات بالجبنة.

نوضح لكم خلال النقاط التالية المكونات المستخدمة في إعداد دونات الجبن وهي موضحة كالتالي:

400 جرام من الطحين.

½ كأس كبير من الحليب الفاتر.

ثلث كوب كبير زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة المجففة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مقدار مناسب من جبن الغودا.

أما عن طريقة عمل دونات الجبنة فهي موضحة خلال النقاط التالية:

امزجي الحليب الفاتر مع مقدار الزيت جيدا بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط متجانس.

ضيفي الخميرة المجففة ومقدار السكر إلى خليط الزيت، ثم اتركي الخليط في وعاء لمدة دقيقتين.

قومي بنخل الطحين جيدا، حتى تتخلصي من الشوائب العالقة به.

اسكبي خليط الزيت فوق الطحين المنخول، ثم اعجنيهم جيدا لمدة ربع ساعة حتى تتكون لديك عجينة ناعمة.

ضعي العجينة بوعاء محكم الغلق، ثم اتركيها جانباً حتى تتخمر.

قسمي العجينة إلى عدة دوائر متساوية الحجم، ثم اصنعي ثقب بكل دائرة.

اتركي العجين يهدأ لمدة ساعة، ثم ضعي زيت غزير بمقلاة على نار هادئة.

وزعي العجين بالزيت، ثم اتركيه حتى يكتسب اللون الذهبي.

قومي بوضع الدونات على أوراق المطبخ لمدة دقيقة.

ضعي الجبن فوق الدونات قبل تقديمه مباشرة.

في النهاية من خلال مقالنا اليوم قد نكون وضحنا إليكم أفضل طريقة عمل الدونات بالجبنة، ونتمنى منكم مشاركتنا رأيكم في التعليقات وإخبارنا ما إذا كنتم ترغبون في إعداد وصفات معينة عبر الموقع.