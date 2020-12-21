وصفة بدون غسل وبدون زيوت رشه فقط للشعر قبل النوم تطويل الشعر بجنون

كيفية استخدام الحلبة لتطويل الشعر ، الحلبة لتطويل الشعر تعتبر من أهم الوسائل التي تلجأ إليها السيدات لتطويل الشعر والحفاظ عليه، نظرا لما لها الكثير من الفوائد، وذلك لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والعناصر المهمة للجسم بصفه عامه وللشعر خاصه .

سنتناول في هذا المقال بعض من فوائد الحلبة للشعر، وبعض الطرق لاستخدامها .

كيفية استخدام الحلبة لتطويل الشعر

يوجد عدة طرق لاستخدام الحلبة لكي تفيد الشعر، فيوجد في الصيدليات مكملات غذائية منها وتؤخذ بالفم، أو يمكن عملها كماسك طبيعي ووضعه على الشعر، للاستفادة من فوائدها.

أولا قم بنقع بذور الحلبة في الماء لمده ليله كامله.

قم بعمل خليط من الحلبة والماء ليصبح كالمسحوق، ومن ثم يمكن استخدامه على هذا الوضع أو يمكن إضافة نوع من الزيوت كزيت جوز الهند مثلا.

يمكن أضافه معلقه أو اثنين من العسل.

ضعي هذا الخليط على الشعر مده لا تقل عن عشر دقائق ثم اغسليه بالماء الدافئ والشامبو.

طريقة عمل ماسك الحلبة لتطويل الشعرفوائد الحلبة للشعر وحماية الشعر من التساقط

تعتبر الحلبة من المواد الطبيعية التي تفيد الشعر سواء تم أكلها أو عملها كوصفات طبيعية، فهي تساعد على إطالة الشعر والحفاظ عليه وعلى كثافته ولمعانة، وينصح يتناولها واستخدامها بأي صوره من الصور،

ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

منع تكون القشرة في الشعر.

تمنع ظهور الشعر الأبيض.

تعمل على تقليل الساقط.

تحافظ على لمعان الشعر وبريقه.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، ونكون قد شرحنا لكم الفوائد الكثيرة للحلبة لتطويل الشهر والحفاظ على بريقه ولمعان ونتمنى منكم أن تستخدموا وصفه الحلبة لشعركم لتستفيدوا بفوائدها الكثيرة.