أضرار الكاتشب الصحية.. احذروها

أضرار الكاتشب الصحية، قد لا يمكن توقعها في حال الإعتقاد بأن الكاتشب هو صلصة طماطم فقط، بل هو مزيج من مكونات وعناصر صناعية وزيوت وسكريات ومواد حافظة ومحسنات طعم، ولتلك العناصر غير الطبيعية تأثيرات ضارة على الصحة، وهي:

أضرار الكاتشب الصحية:

ذكر موقع ويب أن الكاتشب فقير من العناصر الغذائية المفيدة مثل البروتين و الألياف و المعادن، ويحتوي على مجموعة عناصر أخرى لها تأثيرات ضارة على الصحة مثل:

الكاتشب مليء بالسكريات التي لها ضرر على الصحة العامة وتقليل المناعة وزيادة الوزن و السمنة، و التسبب بمرض السكري.

يحتوي الكاتشب على شراب الذرة الغني بالفركتوز ولهذه المادة تأثير على الصحة العامة من حيث التسبب بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع الكوليسترول.

الصوديوم من مكونات الكاتشب، وهو يتسبب بارتفاع الضغط، ويتسبب بأضرار للكلى ويسبب احتباس السوائل في الجسم ويؤدي إلى الجفاف.

الخل المقطر في الكاتشب من أكثر محتوياته ضرر حيث يضر البنكرياس ويضعف مناعة الجسم.

الأحماض المتعددة في الكاتشب تضر الجهاز الهضمي وتسبب اضطرابات به وتضر المعدة، كما تساهم في ارتفاع حموضة الجسم.

المواد الحافظة في الكاتشب ارتبطت بكثير من الأمراض الصحية أخطرها الأمراض السرطانية.

الإفراط في تناول الصلصات الجاهزة ومنها الكاتشب يضعف مناعة الجسم ويحد من مقاومته للأمراض.

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