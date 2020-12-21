ماهي اعراض مرض البلاجرا وكيف يمكن الوقاية منه، تتلخص في كونه مرض جلدي يسببه سوء التغذية، ونقص بعض العناصر الغذائية مثل التريبتوفان والنياسين ، وهو مرض يمكن الشفاء منه في حال الكشف عنه في مراحله الأولى، إلى أن الإصابة الطويلة به دون علاج تسبب الوفاة.

ماهي اعراض مرض البلاجرا:

الصداع المستمر.

فقدان الشهية ونقص الوزن والنحافة.

إرهاق وضعف عام في الجسم.

اضطرابات متعددة في الجهاز الهضمي.

الإصابة بالإسهال المتكرر.

احمرار في الجلد وظهور البقع به.

جفاف الجلد.

احمرار اللسان.

الإصابة باضطرابات النوم والأرق.

ضعف العضلات.

ضعف في قدرات الأمعاء على امتصاص المواد والعناصر الغذائية.

اضطرابات نفسية.

مشاكل في الصحة العقلية، والإصابة بالخرف المبكر.

طرق الوقاية من مرض البلاجرا:

نقص التريبتوفان وهو الحمض الأميني يسبب مرض البلاجرا، وتناول الأطعمة الغنية به مثل اللحوم , فول الصويا , البيض والأسماك والكبد يقي من الإصابة به.

التنوع في الأطعمة و التركيز على الأطعمة الصحية و الطبيعية.

فحص مستويات الفيتامينات بشكل دوري، ويمكن تعويض النقص من خلال الفيتامينات و المعادن الطبية.

الابتعاد عن المشروبات الضارة و التي تعد أحد أسباب الإصابة به مثل الكحول.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.