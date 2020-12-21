جدة- ولاء حداد الاثنين,21 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 17:42
ماهي اعراض مرض البلاجرا وكيف يمكن الوقاية منه، تتلخص في كونه مرض جلدي يسببه سوء التغذية، ونقص بعض العناصر الغذائية مثل التريبتوفان والنياسين ، وهو مرض يمكن الشفاء منه في حال الكشف عنه في مراحله الأولى، إلى أن الإصابة الطويلة به دون علاج تسبب الوفاة.
ماهي اعراض مرض البلاجرا:
- الصداع المستمر.
- فقدان الشهية ونقص الوزن والنحافة.
- إرهاق وضعف عام في الجسم.
- اضطرابات متعددة في الجهاز الهضمي.
- الإصابة بالإسهال المتكرر.
- احمرار في الجلد وظهور البقع به.
- جفاف الجلد.
- احمرار اللسان.
- الإصابة باضطرابات النوم والأرق.
- ضعف العضلات.
- ضعف في قدرات الأمعاء على امتصاص المواد والعناصر الغذائية.
- اضطرابات نفسية.
- مشاكل في الصحة العقلية، والإصابة بالخرف المبكر.
طرق الوقاية من مرض البلاجرا:
- نقص التريبتوفان وهو الحمض الأميني يسبب مرض البلاجرا، وتناول الأطعمة الغنية به مثل اللحوم , فول الصويا , البيض والأسماك والكبد يقي من الإصابة به.
- التنوع في الأطعمة و التركيز على الأطعمة الصحية و الطبيعية.
- فحص مستويات الفيتامينات بشكل دوري، ويمكن تعويض النقص من خلال الفيتامينات و المعادن الطبية.
- الابتعاد عن المشروبات الضارة و التي تعد أحد أسباب الإصابة به مثل الكحول.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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