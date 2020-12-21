طريقة تحضير صابونة الأرز بالمنزل بمكونات طبيعية ومفيدة جداً للبشرة

يتم تحضير صابونة الأرز في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة تزيد من تفتيح البشرة ونضارتها، فهي تعالج مشاكل البشرة من حب الشباب وظهور البثور، وتساعد أيضاً في إزالة البقع التي تظهر دائماً حول الفم والعينين، فهي تساعد البشرة في التخلص من الجلد الميت وتعطيها ملمس ناعم وجميل، وتستخدمها كثير من النساء في إزالة آثار المكياج، فاستخدامها أصبح بديلاً عن مستحضرات التجميل التي قد تسبب ضرر للبشرة، فهي مفيدة جداً للبشرة لاحتوائها على الفيتامينات التي تعمل علي تغذية البشرة، ويعد تحضيرها أمراً بسيط ولا يحتاج إلى المبالغ التي يتم دفعها في المستحضرات التجميلية، وسنقدم لكي في هذا المقال مكوناتها وكيفية عملها في المنزل.

مكونات عمل صابونة الأرز بالمنزل

تتكون صابونة الأرز من مكونات طبيعية تزيد من جمال البشرة وتفتيحها وهي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الورد.

كوب من الماء.

صابونة مبشورة.

طريقة التحضير

يتم تحضير صابونة الأرز للعناية بالبشرة وتفتيحها بخطوات سهلة ولاتحتاج إلى مجهود أو وقت طويل، وهي كما يلي:ـ