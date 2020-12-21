طريقة تحضير صابونة الأرز بالمنزل بمكونات طبيعية ومفيدة جداً للبشرة

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يتم تحضير صابونة الأرز في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة تزيد من تفتيح البشرة ونضارتها، فهي تعالج مشاكل البشرة من حب الشباب وظهور البثور، وتساعد أيضاً في إزالة البقع التي تظهر دائماً حول الفم والعينين، فهي تساعد البشرة في التخلص من الجلد الميت وتعطيها ملمس ناعم وجميل، وتستخدمها كثير من النساء في إزالة آثار المكياج، فاستخدامها أصبح بديلاً عن مستحضرات التجميل التي قد تسبب ضرر للبشرة، فهي مفيدة جداً للبشرة لاحتوائها على الفيتامينات التي تعمل علي تغذية البشرة، ويعد تحضيرها أمراً بسيط ولا يحتاج إلى المبالغ التي يتم دفعها في المستحضرات التجميلية، وسنقدم لكي في هذا المقال مكوناتها وكيفية عملها في المنزل.مكونات عمل صابونة الأرز بالمنزل
تتكون صابونة الأرز من مكونات طبيعية تزيد من جمال البشرة وتفتيحها وهي كما يلي:ـ
- ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من زيت الورد.
- كوب من الماء.
- صابونة مبشورة.
يتم تحضير صابونة الأرز للعناية بالبشرة وتفتيحها بخطوات سهلة ولاتحتاج إلى مجهود أو وقت طويل، وهي كما يلي:ـ
- نضع إناء عميق على النار ونضيف له كوب الماء، ثم نقوم ببشر الصابونة باستخدام المبشرة وإضافتها إلى الماء الموجود بالإناء، ونقلب حتي يذوب الصابون المبشور تماماً، تتم هذه الخطوة على نار هادئة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة الأرز المطحون ونستمر في التقليب، ثم نضيف ملعقة العسل ونقلب حتى تجانس المكونات معاً.
- بعدها مباشرة نضيف ملعقة زيت الورد وملعقة زيت اللوز ونقلب الخليط، ثم نرفعه من على النار ونتركه لكى يبرد.
- نعمل على صب الخليط في قوالب السيليكون ثم نتركه لكي يجف تماماً، ضعي الصابون داخل أكياس واحفظيه داخل الثلاجة يستخدم يومياً للوجه والجسم عامة.
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