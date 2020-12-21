وجبة عشاء في اقل من نصف ساعه خفيفة ولذيذة رووعة

نتعرف اليوم على طريقة عمل وجبة عشاء سريعة وسهلة بدون تكلفة أو مجهود، فكما نعلم هناك العديد من الأكلات التي أصبحت مكلفة للغاية بجانب الوقت الكثير الذي تستغرقه في الإعداد الذي قد يؤرق العديد من السيدات وخاصة العاملات لذا نقدم اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام طريقة عمل وجبة عشاء سريعة فتابعوني.

طريقة عمل وجبة عشاء سهلة

المكونات

نصف كيلو من الدجاج المقطع مكعبات.

قرن فلفل رومي ألوان مقطع.

ربع كيلو طماطم مقطعة.

بصلة واحدة مقطعة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

كمية من الزيت.

ملعقة من الملح.

ملعقة من التوابل.

طريقة عمل وجبة فطور سريعة

قومي أولا بغسل قطع الدجاج جيدا بالماء والخل، ضعي معلقة من الزيت في مقلاة على النار ثم ضيفي قطع البصل وقلبيه لدقيقة ثم ضيفي عليه قطع الدجاج واتركيها لمدة 6 دقائق حتي تدخل في النضج ثم ضعي عليها الأول السابق ذكرها.

قلبيهم جيداً حتي تتجانس التوابل بقطع الدجاج ثم اتركيها لدقيقتين قبل اضافة قطع الفلفل الرومي الملون.

اتركي الدجاج على نار هادئة مع التوبل والبصل والفلفل لخمس دقائق على الأقل ثم ضيفي عليها الطماطم المقطعة مع معجون الطماطم وقلبيهم جيداً.

اتركي الدجاج لمدة 10دقائق على النار قبل وضعه في طبق التقديم وبألف هنا وشفا.