أقوي 3 أنواع كريم ساحر في تفتيح وشد البشرة والتخلص من التجاعيد الي الابد 

أقوي 3 أنواع كريم طبيعي ساحر في تفتيح وشد البشرة من الأشياء التي تحتاج عناية كاملة ويومية هي البشرة فالوجه من أكثر الأشياء التي تتأثر بشكل كبير بظروف الجو والظروف الصحية للمرأة وتقدم العمر فيبدأ ظهور التجاعيد وعلامات اجهاد البشرة، لذا فلابد من الحرص على استخدام الكريمات الطبيعية الساحرة التي تزيد من نضارتها وإشراقها، فكلما كانت البشرة أكثر اشراقا ازداد جمال المرأة، والثقة بالنفس لدى المرأة تأتي بجمالها الخارجي، أما عن استخدام المستحضرات الكيميائية للبشرة في الغالب يعطي نتائج عكسية على الوجه خصوصا مع تقدم السن لذا ينصح باستخدام المواد الطبيعية للحصول على بشره صحيه.

أقوي 3 أنواع كريم طبيعي ساحر في تفتيح وشد البشرة

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية المنزلية المستخدمة في نضاره البشرة والان أقوي 3 كريمات طبيعية للبشرة هم كالتالي،

خلط ملعقتين من الزبادي الي بورد قشور البرتقال جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعي الوصفة على الوجه لمده نصف ساعة.

اغسلي الوجه بالماء الدافئ.

تكرر الوصفة يوميا للحصول على بشره أكثر نعومه واشراقا.

خلط ٣ ملاعق من طحين الارز الي ملعقة من العسل الابيض ثم عجنهم بالشاي البارد المغلي سابقا.

وضع الخليط على البشرة وتدليكها بشكل دائري وتركها على البشرة لمده تلت ساعه.

غسل الوجه بالماء الدافئ.

تكرر هذه الوصفة مره اسبوعيا.

هذه الوصفة تعمل على تقشير الجلد وترطيب البشرة جيدا.

الكريم الفعال لتفتيح البشرة خلط بياض البيض الي كميه من الحليب ثم اضافه كميه من العسل بالتساوي ثم اضافه ماء الورد وخلطهم جيدا.

خلط بياض البيض الي كميه من الحليب ثم اضافه كميه من العسل بالتساوي ثم اضافه ماء الورد وخلطهم جيدا. اضافه الخليط على الوجه لمده نصف ساعة.

يغسل الوجه بالماء الدافئ.

تكرر مرتين في الاسبوع.

هذه الوصفة تنظف البشرة من الاوساخ وتجعلها أكثر صفاء.

شرب كميه كافيه من الماء تصل الي لترين ونصف يوميا، تناول العصائر الطازجة، لزيادة رطوبة البشرة والحفاظ عليها من الجفاف والتشقق.

تناول الأطعمة الصحية والخضروات الطازجة والفاكهة الغنية بالعديد من الفيتامينات التي تغذي البشرة.

تجنب التدخين والتعرض لعوادم السيارات واشعه الشمس المباشرة.

العناية بجمال البشرة ونظافتها امر مهم للغاية، والجدير بالذكر انه الانتظام على استخدام هذه الوصفات يؤدي الي الحصول علي افضل النتائج بأسرع وقت.