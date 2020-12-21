أقوي وصفة جهنميه لتفتيح المناطق الحساسة والابطين وجميع المناطق الداكنه بالجسم

أقوي وصفة جهنميه لتفتيح المناطق الحساسة أن الأماكن ذات اللون الغامق في جسم المرأة مثل اسمرار المناطق الحساسة والابطين والكوع والركب يعد أمر مزعج لها وتبحث عن الكثير من الحلول للتخلص من هذا الأمر المزعج حتى تزداد ثقتها بنفسها، ومن أكثر هذه الأماكن هي تحت الابط والعانة فهي مشكلة تواجه الكثير من السيدات، ويوجد العديد من الطرق المستخدمة وفعاله في تبيض الاماكن الحساسة، واليوم جئنا لكم بأقوي الوصفات الفعالة للتخلص فورا من هذه المشكلة الصعبة، لابد من استخدام هذه الوصفات بطريقة منتظمة تابعي معنا. أقوي وصفات جهنميه لتفتيح المناطق الحساسة والجسم بالكامل تبحث الكثيرات على الحلول سواء كانت مستحضرات تجميل مستخدمة للتفتيح تحتوي على المواد الكيميائية وهي غير مفضل استخدامها، او مواد طبيعية وهي الافضل على الاطلاق منها التالي، وصفة اللبن لتفتيح الوجه من المعترف به ان اللبن غني بالعديد من العناصر المهمة للجسم خاصة حمض اللاكتيك له دور فعال في علاج تصبغ الجلد.

ضعي قطعة من القطن في كأس به لبن ثم امسحي بها الأماكن المراد تفتيحها.

اتركيه على الجسم لمده تلت ساعة.

غسل الوجه بالماء الدافئ.

تكرر الاستخدام يوميا للحصول على أفضل النتائج وأسرعها. وصفة النشا وماء الورد لتفتيح الابط والعانه اخلطي كميات متساوية من النشا واللبن البودرة وملعقة من عسل النحل وماء الورد.

وضع الخليط على المناطق لمده نصف ساعة مع التدليك الدائري.

غسل المكان بالماء الدافئ.

تعمل هذه الوصفة على تقشير وتفتيح المنطقة.

تكرر استعمالها يوميا للحصول على افضل النتائج. وصفة البطاطس لتفتيح الوجه والرقبه والكوع والركب تحتوي البطاطس على مواد طبيعية فعاله في تبيض الاماكن الداكنة.

يتم تدليك قطعة من البطاطس على المناطق الداكنة، واستخدمي عصير البطاطس بوضعه بقطعة قطن على المناطق وتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف.

غسل المنطقة بالماء الدافئ.

تكرر مرة اسبوعيا.

يوجد العديد من الطرق المستخدمة وفعاله في تبيض الاماكن الحساسة ولكن قد ذكرنا أفضلها، وللحصول على نتائج سريعة وفعاله لابد من استخدام هذه الوصفات بطريقة منتظمة. أسباب المناطق الداكنة في الجسم يوجد العديد من العوامل التي تؤدي إلى تغير لون البشرة في المناطق الداخلية من الجسم خاصه تحت الابط والعانة منها.

التعرض لا شعه الشمس المباشرة، الملابس الغير مريحة لارتدائها في هذه الاماكن، بعض المشاكل الجلدية، ومن الممكن ان تكون أسباب موروثة في العائلة.

استخدام كريمات إزالة الشعر .

. كثرة حلق الشعر باستخدام شفرات ذات جوده رديئة. أقوي وصفات جهنميه لتفتيح المناطق الحساسة والجسم بالكامل

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