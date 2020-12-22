فوائد ومميزات زيت حيات لقمان الهندي والسعودي للإستخدامات المتعددة

يعتبر زيت حيات لقمان من الزيوت الطبيعية المتميزه التي لها فوائد صحية عديدة، حيث أنه يدخل ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بالحروق لأنه يحتوي على عناصر ذات قيمة، وتم انتشاره بطريقة رهيبة في دول الخليج العربي، وأثبتت مختبرات الأبحاث العلمية بأن هذا الزيت ليس له أي أعراض جانبية، ولا داعي للقلق في حالة وصوله إلي العين أو المعدة، لأنه زيت طبيعي آمن،وله العديد من الأسماء منها زيت حيات لقمان، وزيت لقمان، وزيت حيات تيل، وسوف نعرض لكم اعزائي الكرام فوائد زيت حيات لقمان والاماكن التي يتواجد بها هذا الزيت المعجزه .

اهم فوائد زيت حيات لقمان

سنعرض لكم فوائد زيت لقمان الصحية التي لا يمكن إهمالها وهي كالآتي:-

يزيل آلام وأثار الحروق استعمال هذا الزيت يفيد في كل نوع من أنواع الإحتراق الجسدي، يوضع عدة مرات في اليوم على منطقة الحرق مما يساعد في شفاء هذا الحرق ومحو آثاره، لأنه غني بخصائص تساعد البشرة على إنتاج مادة الكولاجين الهامة. علاج الجروح حيث أن له فاعلية ممتازة في علاج الجروح المختلفة، يسهم في وقف النزيف بسرعة بالغة ويساعد في سرعة التئام الجروح وشفائها، ويقضي أيضاً على أثار الجرح وذلك لأنه غني بفيتامين ه ومضادات الأكسدة التي تزيد من سرعة الشفاء. يعالج تساقط الشعر هو زيت مستخلص من الزيوت الطبيعية التي تساعد على كثافة الشعر ومنع تساقطه، حيث يقوم بتجديد الدورة الدموية لبصيلات الشعر ومنع تساقطه، لأنه يحتوي على خصائص فعالة لعلاج فروة الرأس. علاج اعراض الانفلونزا من أهم مواصفات وفوائد زيت لقمان عند استنشاقه يفيد في علاج البرد ويريح المريض في التنفس وينظف الأوتار والقنوات التنفسية من الشوائب ويساهم في تفتيح الرئتين، مما يؤدي إلي شعور المريض براحة فائقة. صحة الجلد ينصح باستخدام هذا الزيت في تدليك جسم الأطفال الرضع وحديثي الولادة لأنه مرطب ممتاز وفعال للجلد، ومفيد في منع حدوث حساسية واحمرار الجلد من استخدام الحفاضات، ويعالج بعض أنواع الحساسية الناتجة من استعمال مواد التنظيف والكيماويات عند النساء، ويعالج الاكزيما. وجع الأذن وضع قطرتين من الزيت في الأذن عند الوجع لأنه يعالج التهاب الأذن الوسطى وطبلة الأذن. يستخدم في التدليك يريح الأعصاب ويزيل الارهاق والتعب وآلام التهاب المفاصل وأوجاع الظهر وتشنج العضلات.

الاماكن التي يوجد بها زيت حيات لقمان

يوجد زيت حيات لقمان في بعض الدول وهي كالتالي:-