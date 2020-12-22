طريقة عمل مشروب الليمون الرهيب لخسارة الوزن في أقل من شهر

يساعد مشروب الليمون ، على خسارة الوزن لأن كوب واحد من العصير على الريق يعمل على حرق الدهون في منطقة البطن والأرداف، فكثير من النساء تعاني من مشاكل السمنة المزعجة وكثرة الأفراط في الأكل، مما يجعلهم يبحثون عن طريقة لإنقاص أوزانهم، حيث يعمل المشروب على تقليل السعرات الحرارية داخل الجسم، ويعمل على فقدان الشهية ويعطي الاحساس بالشبع، فلذلك قومنا بعمل مشروب الليمون في المنزل لنساعدك على إنقاص وزنك بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل مشروب الليمون الرهيب الذي يساعد على إنقاص الوزن في خلال شهر.

مكونات مشروب الليمون

يتكون المشروب من بعض المكونات البسيطة وسوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقتين من عصير الليمون. كوب من الماء الدافئ. ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون. ربع ملعقة من القرفة. نصف ملعقة من الخل. نصف ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير

يتم تحضير مشروب الليمون في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار كوب من الماء الدافئ ثم نضيف القرفة والزنجبيل.

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون والخل.

بعد ذلك نقوم بتحلية المشروب بالعسل ونتركه يبرد قليلاً ثم نقوم بشربه، ونكرر هذه العملية كل يوم على الريق.

سوف تلاحظي الفرق خلال شهر.

فوائد الليمون للجسم

يحتوي الليمون على العديد من الفوائد الصحية المفيدة لصحة الجسم وهى كما يلي:-