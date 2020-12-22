طريقة عمل الكمونية السعودي في المنزل وفوائدها لصحة الإنسان

تعد الكمونية السعودي ، من الأطباق المشهورة في بلاد العرب وخاصة في المملكة العربية السعودية وبلاد الحجاز، وهو طبق شعبي معروف ويفضله الكثير من الناس وخاصة في أيام عيد الأضحى، يتميز الطبق بحلاوة الطعم والمذاق اللذيذ، وهو عبارة عن أحشاء الأبقار والغنم وهى لذيذة الطعم، وتقدم بجانب الأرز الأبيض وصلصة الطماطم، وطريقة طهي الكمونية سهلة ومكوناتها بسيطة، ويمكن عملها في المنزل مثل المطاعم، ولها قيمتها الغذائية العالية لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الكمونية السعودي اللذيذة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل الكمونية السعودي مكونات عمل الكمونية السعودي تتكون الكرشة من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- 1 كيلو من كرشة الغنم. 1 كيلو من الممبار. نصف كيلو من الكبدة البلدي. 2 حبة من الطماطم المقطعة. طبق كبير من شرائح البصل. 3 فصوص من الثوم. 2 ملعقة من صلصة الطماطم. 2 فلفل أخضر. 4 ملاعق من الزيت. ملعقة من الكمون الناعم. ملح وفلفل حسب الرغبة. 1 ملعقة من الكزبرة الناشفة. نصف ملعقة من الكركم. بقدونس للتزيين. طريقة التحضير طريقة التحضير يوجد بعض الخطوات الهامة لتحضير الكمونية السعودي من المنزل وهى كما يلي:- نقوم بتنظيف الكرشة والممبار من الشوائب، ونتخلص من الدهون الزائدة، ونغسلها جيداً بالماء والملح والخل، ثم نشطفها بالماء جيداً، ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم.

نقوم بإحضار إناء به ماء ونضعه على النار ونتركه يغلي، ثم نضيف الكرشة وبصلة صغيرة وقرن من الثوم ونتركها حتى تنضج.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضع الزيت ثم نضيف البصل والفلفل الأخضر ونقلب حتى يذبل البصل.

بعد أن يتم تسوية الكرشة نصفيها من الماء ثم نضيفها إلى البصل، ثم نضيف الكبدة المقطعة ونقلبهم جيداً ثم نضيف البهارات والفلفل الأسود والملح.

بعد ذلك نضيف الطماطم المقطعة والثوم المهروس ونقلب مرة ثانية، بعد ذلك نقوم بإضافة الكركم مع قليل من الماء ونترك الخليط يغلي لبضع دقائق.

بعد ذلك نقوم بإضافة صلصة الطماطم ونقلب حتى تأخذ لون الصلصة الجميل.

نقوم برفع القدر من على النار ثم نسكب الكمونية، في طبق التقديم بجانب الأرز الأبيض وبالهنا والشفاء. فوائد الكمونية للجسم تحتوي أحشاء البقر على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم وهى كما يلي:- تحتوي الكرشة على نسبة كبيرة من الالياف، التي تحسن من حركة الأمعاء وتساعد في عملية الإخراج. تحتوي الكرشة على نسبة كبيرة من الكولاجين، الذي يساعد على نضارة البشرة ويحارب التجاعيد. هى من الأطعمة الفاتحة للشهية. تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد المفيد للأطفال. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل طبق الزلابية اللذيذة المقرمش في المنزل بخطوات سهلة

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