كنز طبيعي رهيب لتفتيح العانة وتحت الابط بعمق نتيجة فورية من اول استخدام

كنز طبيعي رهيب لتفتيح العانة وتحت الابط لكل فتاة مقبلة على الزواج وتشعر بالإزعاج لوجود مناطق داكنة بالجسم وبالأخص المناطق الحساسة وتبحثين عن حل رائع ومضمونة للتخلص منها، حيث أنها من أكثر المشكلات التي يقبلها الفتيات، وتزداد عمليات البحث عليه، وتحرص على تطبيق منتجات عالمية وذات شهرة واسعة وتحتاج لانفاق أموال كثيرة ومن الممكن أن لا تمنحنا النتائج المرغوب بها، ولكن تعرفي معنا على مكونات طبيعية موجودة في كل منزل تساهم في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم والأماكن الحساسة.

كنز طبيعي رهيب لتفتيح العانة وتحت الابط

ننصح دائماً باستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم منها:

يوجد به مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، ويحتوي على فيتامين سي الفعال في تفتيح المناطق الداكنة، ومقوم بتدليك المنطقة المتضررة بالليمون ويترك لمدة 10 دقائق ومن ثم يشطف بالماء الدافئ، مع الحرص على تكرار ذلك لمدة لا تقل عن شهر للحصول على أفضل النتائج.

نقوم بوضع الفازلين بحمام مائي حتى أن نحصل على قوام لين شبه سائل، ومن ثم يضاف ملعقتين من النشا ويقلب المكونين معاً حتى تمام التجانس، ومن ثم نقوم بدهن الخليط على المناطق الداكنة مرة أو مرتين بشكل يومي من أجل الاستمتاع بالنعومة والتفتيح المرغوب به.

الزبادي

نقوم بخلط ملعقة من الزبادي مع ملعقة من العسل الأبيض وأخرى من الحليب البودرة وملعقة من الدقيق والقليل من ماء الورد وعصير الليمون ونقلب المكونات معاً حتى أن نحصل على عجين يطبق على المناطق الداكنة ويترك لمدة ربع ساعة ومن ثم يشطف بشكل جيد مع الحرص على تكرار الوصفة يوم بعد يوم من أجل الحصول على أفضل النتائج.