مخلل الهالابينو بأسهل طريقة تحضير وطعم يجنن

مخلل الهالابينو يُعتبر من أشهر أنواع المخللات بمطابخ دول العالم، الذي يعشقه الجميع، لأنه يتميز بمذاق لا يوجد مثله ورائحة قوية وشهية للغاية، ويتميز مخلل الهالبينو بطعمه الحاد والحار جداً ولكنه بالرغم من ذلك من الأطعمه المفضلة عند الكثير ممن يعشقون هذا الطعم اللاذع، يُقدم مخلل الهالابينو مع بعض الاكلات الرئيسية داخل المطاعم، ويوجد ببعض المتاجر لكن بأسعار خيالية، مما يجعل جميع السيدات يرغبن في معرفة طريقة تحضيره، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل مخلل الهالابينو. مكونات مخلل الهالابينو تحتاج من أجل عمل مخلل الهالابينو المكونات التالية: ½ ملعقة كبيرة من السكر.

كوب صغير من الماء.

ملعقة كبيرة من الملح الغير ناعم.

2 كأس كبير من الخل.

500 جرام فلفل الهلبينو.

خمس فصوص كبيرة الحجم من الثوم. طريقة تحضير مخلل الهالابينو نقوم بالخطوات التالية بشكل متتابع من أجل عمل مخلل الهالابينو بشكل ممتاز وهي كالتالي: قومي بغسل مقدار فلفل الهلبينو بالماء، ثم قومي بإزالة العناقيد منه.

قطعي مقدار فلفل الهالبينو إلى شرائح رفيعة متساوية الحجم، ثم اتركيه جانبا.

اخلطي الملح مع الماء، والسكر، ومقدار الخل في وعاء حراري، ثم قومي بوضع الوعاء على درجة حرارة متوسطة.

اتركي الهليط حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم قومي بتقليب الخليط جيدا حتى يذوب السكر والملح جيدا.

قومي بتغطية الوعاء الحراري، ثم ضعيه جانبا بعيدا عن النار.

قسمي فصوص الثوم إلى عدة شرائح، ثم ضعيه داخل برطمان زجاجي محكم الغلق.

ضعي شرائح الفلفل داخل البرطمان، ثم اسكبي فوقه خليط الخل، ثم اغلقي البرطمان جيدا.

اتركي المخلل جانبا في مكان غير مضئ لمدة خمس أيام، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة 120 دقيقة حتى يصبح جاهز للتناول. في النهاية من خلال مقالنا اليوم قد نكون وضحنا إليكم أفضل طريقة عمل مخلل الهالابينو.

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