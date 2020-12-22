دراسة: علاقة كورونا بنزيف الدماغ

تخطى تأثير مرض كوفيد 19 الصادر عن عدوى فيروس كورونا كل التوقعات الطبية، حيث وصل تأثيره السلبي إلى كافة أجهزة واعضاء الجسم، وأخطر تلك التأثيرات هو إضراره بصحة الدماغ، كما وضحت الدراسة التالية.

كورونا وصحة الدماغ:

كشفت دراسة امريكية حديثة صادرة عن جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس وجود علاقة بين فيروس كورونا والسكتة الدماغية على سبيل المثال، أشارت مراجعة سريعة نُشرت في The Lancet Neurology إلى أن فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، قد يكون أكثر عرضة للتسبب في أحداث الأوعية الدموية الخثارة، بما في ذلك السكتة الدماغية، من فيروس كورونا والأمراض المعدية الموسمية الأخرى.

السكتة الدماغية:

استخدم باحثو جامعة كاليفورنيا نموذجًا مطبوعًا بطباعة ثلاثية الأبعاد من السيليكون للأوعية الدموية في الدماغ لتقليد نفس القوى التي ستؤثر على الأوعية الدموية الحقيقية أثناء الإصابة بعدوى كورونا.

ووجدوا أنه نظرًا لأن القوى الناتجة عن دفع الدم عبر الشريان المتضيق بشكل غير طبيعي، فإن حالة تسمى تصلب الشرايين داخل الجمجمة تؤثر على الخلايا المبطنة للشريان، ويزداد إنتاج الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 ، وهو جزيء يستخدمه فيروس كورونا لدخول الخلايا على سطح الأوعية الدموية.

قال الدكتور جيسون هينمان ، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وكبير مؤلفي الدراسة، إن هذه النتيجة يمكن أن تفسر زيادة حدوث السكتات الدماغية التي لوحظت في عدوى فيروس كورونا.

تفاصيل الدراسة:

لتأكيد نتائج الدراسة الحالية، يعتزم باحثو جامعة كاليفورينا إجراء دراسات متابعة باستخدام فيروس كورونا حي في نموذج الأوعية الدموية المطبوعة ثلاثية الأبعاد.

قال الدكتور إن كيه فينكاتارامانا ، رئيس قسم جراحة المخ و الأعصاب، إن كورونا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 5.9 % بعض النظر عن العمر، أن كورونا يحتاج إلى الاعتراف به كعامل خطر إضافي للسكتة الدماغية ومعالجته بقوة لتقليل الوفيات والإعاقة.

كما حذر فينكاتارامانا من أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب أيضًا نزيفًا في المخ، وهو شكل من أشكال السكتة الدماغية التي تسبب نزيفًا في الدماغ أو حوله، في نسبة صغيرة من المرضى.