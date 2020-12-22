وصفات طبيعية للشعر الهايش والجاف عالجي شعرك في بيتك

وصفات طبيعية للشعر الهايش والجاف، شعر المرأة هو تاجها وعنوان جمالها، لذا تعطي المرأة لشعرها كل أهتمامها، وأكثر ما يحزن أي بنت هو أن يحدث أي ضرر في تاجها ، تحلم كل أنثي بشعر جميل ناعم،غير هايش أو جاف، ولهذا إذا كنتي ممن يعانون من الشعر الهايش أو المتقصف، وتنزعجين من شكله، وينتابك الإحباط لأن معظم علاجات الشعر باهظة الثمن، ومن الممكن أن لا تؤدي النتائج التي تتوقعيها منها في بعض الأوقات، سنشرح لكي بعض الوصفات الطبيعية لمعالجة الشعر الجاف الهايش من المنزل وبكل سهولة، وغير مكلفة أيضا .

الزيوت النباتية : تعتبر الزيوت النباتية التي يتم عصرها علي البارد، البكر مثل زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت السمسم،وزيت اللوز الحلو وغيرهم من الزيوت، من المكونات المهمة جدا في علاج الشعر التالف والمتقصف، والجاف .

البيض : يعتبر البيض من أهم المكونات المفيدة للشعر، للبيض نتيجة فعالة في تنظيف وعلاج الشعر، ونظافة فروة الرأس، وذلك لما يحتوي عليه من البروتينات، فيساعد علي تنظيف الشعر وترطيبه،وإعطاء الشعر لمعة ونضارة جذابة.

العسل :يعمل العسل علي ترطيب الشعر، حيث إنه يساعد الشعر علي الاحتفاظ بالماء فيه، ويجعله صحيا نضرا .

الزبادي : يعمل الزبادي علي زيادة ترطيب الشعر وتنعيمه، ويساعد علي تهدئة فروة الرأس .

الأفوكادو: ثمرة الأفوكادو غنية جدا بالفيتامينات والأحماض الدهنية، لذا فهو يغذي الشعر التالف مما يساعد علي تنعيمه وتطويله .

الموز :يعالج الموز الشعر الجاف ويعطيه النعومة واللمعان .

أهم المكونات اللازمة للوصفات الطبيعية لمعالجة الشعرماسك البيض والعسل

المكونات

صفار بيضه

2 معلقة كبيرة زيت زيتون

2 معلقة كبيرة عسل

طريقة التحضير: قومي بخلط هذه المنتجات جيدا معا، ثم ضعي الخليط علي شعرك واتركيه لمدة ساعة، ثم اغسلي شعرك جيدا بالشامبو والبلسم بالماء الدافئ .

ماسك المايونيز

المكونات :

2معلقة كبيرة مايونيز

2 معلقة كبيرة زيت زيتون

معلقة كبيرة عسل

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيدا وتأكدي انه تم خلط العسل بالخليط كليا ثم ضعيه علي شعرك لمدة ساعه وبعدا اغسلي شعرك بماء دافئ وشامبو .

ماسك الموز والزبادي

المكونات :

2 ثمرة موز مهروسة

2 معلقة كبيرة عسل

نص كوب من اللبن أو الزبادي

طريقة التحضير

اخلطي المكونات معا جيدا وضعيهم علي شعرك واتركيهم لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو، وتأكدي أنه ليس هناك أي رواسب من الماسك علي شعرك.

ماسك الأفوكادو والمايونيز

المكونات :

ثمرة أفوكادو

2معلقة كبيرة مايونيز

طريقة التحضير :أهرسي الأفوكادو ثم أخلطي المكونات السابقة جيدا وضعيهم علي شعرك واتركيهم لمدة ساعة، ثم قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ والشامبو .