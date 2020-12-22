طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في الخلاط بكمية كبيرة والطعم روعه

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي لعل من أكثر ما يهم السيدات هي معرفة طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل من خلال سبعة مكونات فقط لكل أفراد الأسرة، مما يساعدها في التوفير، وأيضاً تحصل على مذاق لذيذ ويمكن استخدامه أيضاً في عمل أنواع أخرى من الحلويات ويعد بسكويت الشاي من الوصفات سريعة التحضير يمكنك تناولها في الفطار او العشاء ويمكن للأطفال الاخذ منها وقت الدراسة. طريقة عمل بسكويت الشاي 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب زيت.

نصف كوب عصير برتقال.

نصف كوب سكر.

كوب سكر.

بيضة.

نصف ملعقة صغيرة بكينج باودر.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح. كيفية التحضير. قومي بإضافة الزبد، والسكر في المخفق الكهربائي، ثم قومي بمزجهم قليلا بعد ذلك قم بإضافة البيض، استمري في الخفقان، واضيفي الدقيق تدريجيا في المحرك الكهربائي دون توقف عن الخفق.

ثم اضيفي بكينج باودر، والفانيليا، والسكر وعصير البرتقال، واستمري في الخفق حتى تصبح العجينة متماسكة، ثم قومي بإحضار كيس بلاستيك، اضيفي فيه العجينة واتركيها عشرون دقيقة مع الحرص على غلق الكيس.

بعد ذلك قومي بعمل كرات البسكويت من العجين وضعيها في صينية الفرن ودهنها بالزيت، قومي بغمس الكرات في السكر، وقومي برص البسكويت في الصينية.

اتركي مسافة جيدة بينهم وذلك لأن حجم البسكويت سيجبر قليلا أثناء وجوده في الفرن.

ضعيها في فرن مسخن بدرجة حرارة 180 لمدة من 20 الى 25 دقيقة بعد ذلك اخرجيه.

قومي بتقديمه باردا مع الشاي، يمكنك أيضاً تقليل كمية الدقيق من كوبين إلي كوب وربع، يمكن وضع ثلاث ملاعق من الكاكاو، وذلك لعمل بسكويت الشوكولاتة ، يمكنك أيضاً وضع الشوكولاتة على البسكويت وقومي بالتقديم مثل حلوة للأطفال.

، يمكنك أيضاً وضع الشوكولاتة على البسكويت وقومي بالتقديم مثل حلوة للأطفال. عمل بسكويت الشاي في المنزل ليس بالأمر الصعب كل ما عليك هو اتباع الخطوات التي ذكرناها مع الحفاظ على المقادير دون زيادة أو نقصان لكي تحصلين على المذاق والشكل الذي تريدينه.

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